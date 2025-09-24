बिहार विधानसभा चुनाव 2025: बिहार में कितनी हैं अति पिछड़ी जातियां? राहुल गांधी क्यों इसे साधना चाहते हैं

कांग्रेस की सक्रियता के कारण बिहार का चुनाव काफी रोचक हो गया है। कांग्रेस राज्य में एक मजबूत प्लेयर बनने की कोशिश में है। कांग्रेस के प्लान का संभवत: एनडीए के घटक दलों को पता था। यही कारण था कि नीतीश ने आज विज्ञापन वाला दांव खेल कर अपने परंपरागत वोटरों को गोलबंद करने का प्रयास किया है। नीतीश कुमार ने इस विज्ञापन के सहारे बताने का प्रयास किया है कि कैसे 2005 से 2025 तक का साथ रहा है। नीतीश के इस दांव पर राहुल गांधी की कांग्रेस ने भी बड़ा दांव खेल दिया है। इससे साफ है कि बिहार का चुनाव इस दफा रोचक होने वाला है।