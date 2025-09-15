Bihar Assembly Elections: पीएम मोदी ने पूर्णिया में दिया एयरपोर्ट की सौगात, जानिए सात सीटों का सियासी गणित

राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना मखाना उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा एक बड़ा कदम माना जा रहा है। क्योंकि पूर्णिया और आसपास का क्षेत्र मखाना उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। बोर्ड के बनने से किसानों को बेहतर तकनीक, बाजार और संसाधन उपलब्ध होंगे जिससे विकास की दिशा में एक नई पहल होगी। नई रेलवे लाइन और ट्रेन का शुभारंभ क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, जिससे लोगों और सामानों का आवागमन और आसान होगा। यही कारण है कि पीएम मोदी का ये दौरा केवल विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं है। इसके अपने राजन‍ीतिक मायने भी हैं। यहां की सात सीटें जीतना बिहार में एनडीए की राह आसान बनाने की कुंजी हो सकती हैं।