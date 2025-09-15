PM Modi Bihar Visit: पीएम मोदी ने बिहार को दी हजारों करोड़ की सौगात, पूर्णिया एयरपोर्ट का किया उद्घाटन

पूर्णिया एयरपोर्ट अब पूर्वी भारत के प्रमुख हवाई केंद्रों में शामिल हो गया है। कोलकाता के बाद यह पूर्वी भारत का दूसरा और बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। लगभग 2,800 मीटर लंबा रनवे बड़े विमानों जैसे एयरबस और बोइंग के संचालन के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। यह सुविधा क्षेत्र में हवाई यातायात को सुगम बनाएगी और व्यापार व पर्यटन को बढ़ावा देगी। 4,000 वर्ग मीटर में फैला टर्मिनल भवन आधुनिक तकनीकों से लैस है। इसे अगले 40 वर्षों तक बढ़ते यातायात को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह हवाई अड्डा पूर्णिया के साथ-साथ आसपास के जिलों जैसे कटिहार, किशनगंज, अररिया और सुपौल के लिए भी कनेक्टिविटी का बड़ा केंद्र बनेगा।