बिहार विधानसभा चुनाव 2025: PK के निशाने पर अब कौन? PC से पहले BJP, JDU दफ्तर में होती रही चर्चा

पार्टी ऑफिस में बीजेपी कोटे से मंत्री बने एक नेता की भी रविवार को खुब चर्चा हो रही थी। इस चर्चा में उनके समर्थक और विरोध दोनों अपने अपने स्तर से अपना अपना पक्ष रख रहे थे। मंत्री जी के समर्थक का कहना था कि कौन नहीं कमाता है? मंत्री जी ने कमा लिया तो क्या गलती किया। वैसे मंत्री जी के पास बहुत पैसा नहीं है। जबकि उनके विरोधी बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि कमाने से किसने रोका है। सोमवार को पीके जब पोल खोलेगा तो फिर मंत्री जी देंगे इसका जवाब? मंत्री जी के जमीन और फ्लैट की चर्चा कर बीजेपी कार्यकर्ता मंत्री जी पर हमला कर रहे थे।