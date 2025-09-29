Patrika LogoSwitch to English

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: PK के निशाने पर अब कौन? PC से पहले BJP, JDU दफ्तर में होती रही चर्चा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025:  पीके की थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। प्रशांत किशोर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीतिक गलियारे में खूब चर्चा हो रही है। राजनीतिक दल से जुड़े लोगों का कहना है कि पीके आज भी बिहार सरकार के मंत्री की काली कमाई का पोल खोलेंगे?

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Sep 29, 2025

प्रशांत किशोर

बिहार विधानसभा चुनाव: प्रशांत किशोर कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रशांत किशोर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने रविवार से राजनीतिक गलियारे में सरगर्मी बढ़ा दी हुई है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल अगला कौन? सोमवार को होने वाले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बीजेपी और जदयू कार्यालय में रविवार की सुबह से ही सरगर्मी बढ़ गई थी। जितने लोग उतनी बातें कर रहे थे। कुछ लोग किसी की तो कुछ कुछ लोग और की चर्चा कर रहे थे। इसके बाद उनकी ओर से अर्जित जमीन की चर्चा कर रहे थे।

आज किसकी है बारी

कुछ लोगों का तो कहना था कि पीके ने बिहार सरकार के सभी मंत्री का कागज एकत्रित कर लिया है। एक साथ के बदले धीरे -धीरे पोल खेलेंगे। लेकिन, रविवार को तीन नामों पर पार्टी ऑफिस में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी। इसमें दो जदयू कोटे के मंत्री और एक बीजेपी कोटे के मंत्री थे।

भ्रष्टाचार का सीएम के गृह जिला कनेक्शन

बीजेपी से जुड़े नेता पार्टी ऑफिस में सबसे ज्यादा चर्चा बिहार सरकार के एक मंत्री की कर रहे थे। ये मंत्री जी मुख्यमंत्री के गृह जिला से आते हैं।

इंजीनियर की होगी एंट्री

सूत्रों का कहना है कि पीके आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार किसी इंजीनियर की चर्चा कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि पीके इनपर हमला कर सरकार के मंत्री को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास करेंगे? बीजेपी के ऑफिस में इंजीनियर को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। कुछ दिन पहले ही इनके घर छापेमारी हुई है। बीजेपी नेताओं का दावा था कि पीके के पास बैंक के लेन देन से जुड़े कुछ साक्ष्य मिलें होंगे। पीके इसके आधार पर ही बिहार सरकार के मंत्री पर एक बार फिर से हमला कर सकते हैं।

बीजेपी कोटे के मंत्री पर होगा हमला

पार्टी ऑफिस में बीजेपी कोटे से मंत्री बने एक नेता की भी रविवार को खुब चर्चा हो रही थी। इस चर्चा में उनके समर्थक और विरोध दोनों अपने अपने स्तर से अपना अपना पक्ष रख रहे थे। मंत्री जी के समर्थक का कहना था कि कौन नहीं कमाता है? मंत्री जी ने कमा लिया तो क्या गलती किया। वैसे मंत्री जी के पास बहुत पैसा नहीं है। जबकि उनके विरोधी बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि कमाने से किसने रोका है। सोमवार को पीके जब पोल खोलेगा तो फिर मंत्री जी देंगे इसका जवाब? मंत्री जी के जमीन और फ्लैट की चर्चा कर बीजेपी कार्यकर्ता मंत्री जी पर हमला कर रहे थे।

बीजेपी के नीत बड़े नेता भी पीके के निशाने पर

बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ता पूरी तरह से अपने नेताओं के पोल खोलने में रविवार को लगे थे। इनका कहना था कि मगध के भी एक बड़े नेता से जुड़े कागज पीके के पास है। इसी प्रकार पटना और भोजपुर से आने वाले मंत्री से जुड़े कागज पीके ने एकत्रित कर लिया है। लेकिन, एक दिन नहीं धीरे धीरे इनके पोल खोले जायेंगे।

इनको लेकर भी हुई चर्चा

दवा घोटाला के आरोपी और एक महिला मंत्री को लेकर भी पार्टी ऑफिस में खुब चर्चा हुई। लेकिन पार्टी ऑफिस में लोगों का कहना था कि पीके खुद इनपर आरोप नहीं लगायेंगे। पीके सिर्फ बड़ा बड़ा चेहरे पर हमला कर रहे हैं। इनपर उनकी टीम के अन्य लोग खुलासा कर सकते हैं।

पटना

