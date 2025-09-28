बिहार विधानसभा चुनाव: मुफ्त योजनाओं पर तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला, पूछा कहां से आएगा इतना पैसा?

बिहार सरकार ने 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में पहली किस्त के तौर पर 10-10 हजार रुपये भेजने का लक्षय रखा है। लेकिन, अभी मात्र 75 लाख महिलाओं के खाते में योजना का पैसा भेजा गया है। इसपर करीब 75000 करोड़ अतिरिक्त बोझ पड़ा है। सरकार अगर अपने लक्ष्य को पूरा करेगी अर्थात 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसा भेजती है तो करीब 15,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। यह राशि 10 हजार रूपया देने पर है। जबकि बिहार सरकार आगे चलकर कुछ चयनित महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की सहायता देने की बात कर रही है। इससे साफ है कि इस योजना से सरकार पर बोझ और बढ़ सकता है।