Bihar Assembly Elections: सासाराम में राहुल गांधी चुनाव आयोग से पूछे सवाल, कहा – BJP चुनाव चोरी कर रही

कांग्रेस नेता राहुल गांधी विशेष विमान से गयाजी एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से हेलिकॉप्टर से सासाराम पहुंचे। सासाराम के एसपी जैन कॉलेज में हेलीपेड पर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे वहां से सीधे सासाराम के सुअरा हवाई अड्डा मैदानपहुंचे। वोटर अधिकार यात्रा के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी, सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई नेता नेता मंच पर हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव भी मंच पर पहुंच गए हैं। लालू प्रसाद के मंच पर पहुंचने पर राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। महागठबंधन के इस कार्यक्रम को लेकर बिहार के अलग-अलग जिलों से लोग पहुंचे हैं। सभा में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं।