पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: NDA में सीटों शेयरिंग पर बातचीत अधूरी है, उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा क्यों कहा? कहां फंसा पेंच

Bihar Election 2025:एनडीए घटक दलों में सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल उपेंद्र कुशवाहा के ताजा बयान ने बिहार की राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। RLM प्रमुख ने साफ कहा है कि अभी तक कोई सीट बंटवारा नहीं हुआ है।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 11, 2025

धर्मेंद्र प्रधान और उपेंद्र कुशवाहा

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में BJP कोर कमेटी की बैठक चल रही है। इन बैठक के बीच RLM अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि 'इधर-उधर की खबरों पर मत जाइए। वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है। इंतजार कीजिए…!। उनके इस पोस्ट ने बिहार सियासी तापमान बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग पर फंसे पेंच को ठीक करने के लिए अब खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कमान संभाल लिया है।

दिल्ली में शुरू हुई बैठक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हो रही है। इस बैठक में एनडीए के अन्य सहयोगी भी उपस्थित हैं। कहा जा रहा है कि तीन दिन के मान मनौव्वल के बाद चिराग पासवान तो मान गए हैं। लेकिन, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सीट शेयरिंग को लेकर खुश नहीं हैं।

एनडीए में सीटों पर सहमति की खबर गलत

उपेंद्र कुशवाहा ने तो पटना से दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अभी अधूरी है। जो खबरें चल रही हैं कि सीट पर सहमति बन गई है, वो गलत है। इससे पहले दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा था कि हम लोग एक अनुशासित सिपाही हैं, जो आदेश होगा उसे पालन करना ही पड़ेगा।

क्यों नाराज हैं मांझी और कुशवाहा

एनडीए सूत्रों का कहना है कि सीटों की संख्या से ज़्यादा उपेंद्र कुशवाहा अपनी पसंद की सीटें नहीं मिलने को लेकर नाराज हैं। कुशवाहा अपने भरोसेमंद साथी जितेंद्र नाथ के लिए शेखपुरा सीट चाह रहे हैं। यहां से जितेंद्र नाथ के बेटे राहुल कुमार काफ़ी पहले से चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार जीतन राम मांझी कम सीट मिलने से नाराज हैं।

