बिहार विधानसभा चुनाव: NDA में सीटों शेयरिंग पर बातचीत अधूरी है, उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसा क्यों कहा? कहां फंसा पेंच

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA में सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में BJP कोर कमेटी की बैठक चल रही है। इन बैठक के बीच RLM अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि 'इधर-उधर की खबरों पर मत जाइए। वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है। इंतजार कीजिए…!। उनके इस पोस्ट ने बिहार सियासी तापमान बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग पर फंसे पेंच को ठीक करने के लिए अब खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कमान संभाल लिया है।