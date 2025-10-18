Patrika LogoSwitch to English

बिहार विधानसभा चुनाव: तेजस्वी के खिलाफ तेज प्रताप ने राघोपुर में उतारा उम्मीदवार, जानें कौन है प्रेम कुमार यादव

बिहार विधानसभा चुनाव:  तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर विधानसभा सीट पर प्रेम कुमार यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। राघोपुर में पहले चरण में ही चुनाव है।

1 minute read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 18, 2025

तेजप्रताप यादव से सिंबल लेते प्रेम कुमार यादव। फोटो -पत्रिका

तेज प्रताप यादव ने युवा आरजेडी के महासचिव रहे प्रेम कुमार यादव को तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से उम्मीदवार बनाया है। प्रेम कुमार यादव शु्क्रवार को जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी के रूप में कल पर्चा दाखिल कर दिया है। तेजस्वी यादव ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया था। उन्‍होंने नामांकन दाखिल करते समय जो हलफनामा दिया उसमें तेजस्‍वी ने अपने पास चल और अचल मिलाकर करीब 8.1 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित किया था। तेजस्‍वी ने अपने हलफनामे में 85,000 रुपये की कीमत के साथ एक डेस्‍कटॉप और लैपटॉप होने की जानकारी भी दी है। राघोपुर विधानसभा सीट पर पहले चरण में ही 6 नवंबर को मतदान होगा। तेजस्‍वी यादव की पत्नी, राजश्री उर्फ राचेल आइरिस गोदिन्हो के पास 1.88 करोड़ रुपये की संपत्ति है।

तेजप्रताप महुआ से लड़ेंगे

तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया था। दादी मरछिया देवी की तस्वीर लेकर वो अपना नॉमिनेशनल करने पहुंचे थे। तेज प्रताप ने पहली बार अपनी पार्टी 'जन शक्ति जनता दल' के साथ बिहार के चुनावी मैदान में उतरे हैं। महुआ सीट पर तेजप्रताप यादव के खिलाफ आरजेडी ने मुकेश रौशन को अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने उनपर एक बार फिर से भरोसा जताया है। तेज प्रताप यादव के महुआ से चुनावी मैदान में होने की वजह से यहां का मुकाबला रोचक हो गया है।

मां से आशीर्वाद लेकर गए थे नामांकन करने

तेज प्रताप यादव गुरुवार को अपना नामांकन करने जाने से पहले अपनी मां राबड़ी देवी से भी आशीर्वाद लिया था। मां राबडी देवी से जीत का आशीर्वाद लेकर तेज प्रताप नॉमिनेशन करने की तस्वीरें अब सामने आई है। जिसमें तेज प्रताप यादव मां के पैरों में झुककर प्रणाम कर रहे हैं। दूसरी ओर राबड़ी देवी तेजप्रताप यादव को आशीर्वाद देते नजर आ रही हैं।

image

