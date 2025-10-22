बिहार चुनाव: तेजस्वी के चुनावी वादे पर छिड़ा ‘संग्राम’, पढ़िए सम्राट चौधरी और चिराग पासवान ने क्या कहा

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जितनी भी जीविका दीदी हैं, बिहार में मेरी सरकार बनी तो उन्हें स्थायी सरकारी नौकरी देंगे। उनका वेतन ₹30,000 रुपये प्रति माह करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर जीविका समूह को दो साल तक मुफ्त ऋण और हर महीने ₹2,000 का भत्ता दिया जाएगा। बिहार में मेरी सरकार बनी तो मां–बहन मान योजना के तहत हर परिवार की महिलाओं को सालाना ₹30,000 की सहायता दी जाएगी और हम बेटी योजना और मां योजना भी शुरू करेंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद 'संग्राम' छिड़ गया है। एनडीए के दो बड़े घटक दल के नेता ने तेजस्वी यादव के चुनावी वादे पर पलटवार किया है।