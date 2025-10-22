बिहार चुनाव: तेजस्वी के चुनावी वादे पर छिड़ा ‘संग्राम’, पढ़िए सम्राट चौधरी और चिराग पासवान ने क्या कहा

bihar politics : सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान
बिहार में चुनाव से ठीक पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने “जीविका दीदी” को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। इसके साथ ही बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। तेजस्वी यादव ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार में चुनाव के बाद अगर उनकी प्रदेश में सरकार बनी तो राज्य की सभी जीविका दीदी को स्थायी सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही सभी का वेतन ₹30,000 प्रति माह कर दिया जायेगा।
तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार को लूटने वाला परिवार अब वादों की नौटंकी कर रहा है। सम्राट चौधरी ही नहीं लोजपा(आर) प्रमुख चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तेजस्वी को अब जनता याद आई, AC कमरे से निकलकर सपने दिखा रहे हैं।
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जितनी भी जीविका दीदी हैं, बिहार में मेरी सरकार बनी तो उन्हें स्थायी सरकारी नौकरी देंगे। उनका वेतन ₹30,000 रुपये प्रति माह करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर जीविका समूह को दो साल तक मुफ्त ऋण और हर महीने ₹2,000 का भत्ता दिया जाएगा। बिहार में मेरी सरकार बनी तो मां–बहन मान योजना के तहत हर परिवार की महिलाओं को सालाना ₹30,000 की सहायता दी जाएगी और हम बेटी योजना और मां योजना भी शुरू करेंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद 'संग्राम' छिड़ गया है। एनडीए के दो बड़े घटक दल के नेता ने तेजस्वी यादव के चुनावी वादे पर पलटवार किया है।
तेजस्वी यादव के चुनावी वादों पर पलटवार करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को लूटने वाला परिवार अब वादों की नौटंकी कर रहा है। लालू और राबड़ी देवी की बिहार में 15 वर्षो तक सरकार थी। लेकिन, तब वे रोजगार नहीं दिए। ये लोग बिहार को लूटने वाले है। इन लोगों ने ही पूरे बिहार को बर्बाद करने का काम किया है।
सम्राट चौधरी के साथ- साथ चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के वादों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तेजस्वी को अब जनता की याद आ रही है। AC कमरे से निकलकर बिहार के लोगों को सपने दिखा रहे हैं। चिराग पासवान ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि पहले सरकार में आ जाएं, फिर ऐसी बातें करें। तेजस्वी यादव सिर्फ अभी मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं।
