पटना

बिहार चुनाव: तेजस्वी के चुनावी वादे पर छिड़ा ‘संग्राम’, पढ़िए सम्राट चौधरी और चिराग पासवान ने क्या कहा

बिहार में जीविका योजना के तहत करीब 1.5 से 2 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हैं। तेजस्वी यादव बुधवार को अपने चुनावी वादों से जब इनको साधने का प्रयास किया तो बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 22, 2025

bihar politics : सम्राट, तेजस्वी और चिराग

bihar politics : सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान

बिहार में चुनाव से ठीक पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने “जीविका दीदी” को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। इसके साथ ही बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। तेजस्वी यादव ने बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार में चुनाव के बाद अगर उनकी प्रदेश में सरकार बनी तो राज्य की सभी जीविका दीदी को स्थायी सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही सभी का वेतन ₹30,000 प्रति माह कर दिया जायेगा।

बिहार में छिड़ा सियासी संग्राम

तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार को लूटने वाला परिवार अब वादों की नौटंकी कर रहा है। सम्राट चौधरी ही नहीं लोजपा(आर) प्रमुख चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तेजस्वी को अब जनता याद आई, AC कमरे से निकलकर सपने दिखा रहे हैं।

तेजस्वी यादव ने क्या कहा

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जितनी भी जीविका दीदी हैं, बिहार में मेरी सरकार बनी तो उन्हें स्थायी सरकारी नौकरी देंगे। उनका वेतन ₹30,000 रुपये प्रति माह करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर जीविका समूह को दो साल तक मुफ्त ऋण और हर महीने ₹2,000 का भत्ता दिया जाएगा। बिहार में मेरी सरकार बनी तो मां–बहन मान योजना के तहत हर परिवार की महिलाओं को सालाना ₹30,000 की सहायता दी जाएगी और हम बेटी योजना और मां योजना भी शुरू करेंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद 'संग्राम' छिड़ गया है। एनडीए के दो बड़े घटक दल के नेता ने तेजस्वी यादव के चुनावी वादे पर पलटवार किया है।

एनडीए का पलटवार

तेजस्वी यादव के चुनावी वादों पर पलटवार करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को लूटने वाला परिवार अब वादों की नौटंकी कर रहा है। लालू और राबड़ी देवी की बिहार में 15 वर्षो तक सरकार थी। लेकिन, तब वे रोजगार नहीं दिए। ये लोग बिहार को लूटने वाले है। इन लोगों ने ही पूरे बिहार को बर्बाद करने का काम किया है।

चिराग ने कहा तेजस्वी मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं

सम्राट चौधरी के साथ- साथ चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के वादों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि तेजस्वी को अब जनता की याद आ रही है। AC कमरे से निकलकर बिहार के लोगों को सपने दिखा रहे हैं। चिराग पासवान ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि पहले सरकार में आ जाएं, फिर ऐसी बातें करें। तेजस्वी यादव सिर्फ अभी मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं।

Chhath Special Train: छठ पर बिहार आ रहे यात्रियों से खचाखच भरी ट्रेनें, डिब्बों में पैर रखने की भी जगह नहीं, प्लेटफॉर्म भी हाउसफुल
पटना
image

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

22 Oct 2025 07:09 pm

Published on:

22 Oct 2025 06:48 pm

बिहार चुनाव: तेजस्वी के चुनावी वादे पर छिड़ा 'संग्राम', पढ़िए सम्राट चौधरी और चिराग पासवान ने क्या कहा

पटना

बिहार न्यूज़

