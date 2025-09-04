Bihar Bandh बीजेपी बंद समर्थकों ने स्कूल शिक्षिका के साथ किया बदसलूकी, एंबुलेंस रोका और युवक को पीटा, देखिए वीडियो

सोशल मीडिया पर एक और वीडियो जहानाबाद का ही है। वीडियो में एनडीए कर्यकर्ता और बाइक सवार युवक मारपीट करते दिख रहे हैं। यह वीडियो जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र के अरवल मोड़ के समीप का बताया जा रहा है। बाइक सवार जा रहा था। लेकिन, बंद समर्थक उसे नहीं जाने दे रहे थे। इसपर दोनों के बीच पहले बकझक होता है। फिर मारपीट का वीडियो सामने आया। वीडियो में एनडीए समर्थक के द्वारा युवक की जमकर धुनाई करते दिख रहे हैं। हालांकि बाद में मौके पर मौजूद कुछ लोगो ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया।