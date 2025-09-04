Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Bandh बीजेपी बंद समर्थकों ने स्कूल शिक्षिका के साथ किया बदसलूकी, एंबुलेंस रोका और युवक को पीटा, देखिए वीडियो

Bihar Bandh एनडीए के बिहार बंद का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीजेपी महिला कार्यकर्ता एक स्कूल शिक्षिका के साथ बदसलूकी करते दिख रही हैं। वहीं एक अन्य वीडियो एनडीए कार्यकर्ता एक युवक पिटाई करते दिख रहे हैं।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 04, 2025

बिहार बंद
बिहार बंद में एनडीए कार्यकर्ताओं का मारपीट का वीडियो वायरल। फोटो- सोशल मीडिया

Bihar Bandh एनडीए के बिहार बंद का वीडियो शेयर कर आरजेडी ने एनडीए नेताओं से सवाल पूछे है? दरअसल, पीएम मोदी की मां को गाली देने को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं ने बुधवार को बिहार बंद बुलाया था। बिहार के कई जिलों में बंद समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर बंद के नाम पर गुंडागर्दी करते वीडियो वायरल होने लगा। सबसे पहले बिहार के जहानाबाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

वायरल हो रहे वीडियो में एक स्कूल शिक्षिका का है। जो स्कूल जा रही है। लेकिन, बीजेपी कार्यकर्ता उसको स्कूल जाने से रोक रहे हैं। वीडियो में बीजेपी कार्यकर्ता उसके साथ नोकझोंक करते दिख रहे हैं। वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि शिक्षिका स्कूल जा रही थी। लेकिन, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता उनको आरजेडी कार्यकर्ता बताकर नोक झोंक करने लगी।

एनडीए कार्यकर्ताओं ने युवक को पीटा

सोशल मीडिया पर एक और वीडियो जहानाबाद का ही है। वीडियो में एनडीए कर्यकर्ता और बाइक सवार युवक मारपीट करते दिख रहे हैं। यह वीडियो जहानाबाद के नगर थाना क्षेत्र के अरवल मोड़ के समीप का बताया जा रहा है। बाइक सवार जा रहा था। लेकिन, बंद समर्थक उसे नहीं जाने दे रहे थे। इसपर दोनों के बीच पहले बकझक होता है। फिर मारपीट का वीडियो सामने आया। वीडियो में एनडीए समर्थक के द्वारा युवक की जमकर धुनाई करते दिख रहे हैं। हालांकि बाद में मौके पर मौजूद कुछ लोगो ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया।

एंबुलेंस रोका

बीजेपी नेताओं के द्वारा एंबुलेंस रोकने का भी आरजेडी ने वीडियो शेयर किया है। एंबुलेंस में महिला दर्द से परेशान है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता उनको नहीं जाने देते हैं।

दरभंगा में महागठबंधन की एक रैली के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां पर कथित अभद्र टिप्पणी पर एनडीए की ओर से यह बंद बुलाया गया था। सुबह 7 बजे ही बंद समर्थक सड़क पर उतर कर बंद कराने में जुट गए थे।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

04 Sept 2025 01:54 pm

Published on:

04 Sept 2025 01:35 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Bandh बीजेपी बंद समर्थकों ने स्कूल शिक्षिका के साथ किया बदसलूकी, एंबुलेंस रोका और युवक को पीटा, देखिए वीडियो

