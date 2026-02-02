बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा शुरू: कहीं हिजाब तो कहीं उतरवाए गए जूते, 2 मिनट की देरी पर छात्राओं के छलके आंसू!

बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत कड़ी सुरक्षा में शुरू हो गई है। पहली पाली (9:30 AM) और दूसरी पाली (1:00 PM) के लिए परीक्षा शुरू होने से ठीक एक घंटा पहले पहुंचना अनिवार्य है, गेट बंद होने के बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। नकल रोकने के लिए केंद्रों पर CCTV, वीडियोग्राफी और दो स्तरों पर जांच की व्यवस्था है, जबकि 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू है। अनुशासन तोड़ने या दीवार फांदने पर न केवल FIR होगी, बल्कि परीक्षार्थी को 2 साल के लिए प्रतिबंधित किए जाने तक की संभावना है। छात्रों को केवल एडमिट कार्ड और पेन लाने तथा समय का विशेष ध्यान रखने की सख्त हिदायत दी गई है।