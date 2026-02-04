बिहार में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी छलांग: PMCH में 1,100 बेड शुरू, DMCH 2,500 बेड तक होगा अपग्रेड

ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष देखभाल तक पहुंच में सुधार के लिए, ब्लॉक स्तर पर सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशेष अस्पतालों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थल्मोलॉजी और ENT विशेषज्ञों के नए पद होंगे। इसके अलावा, राज्य के सभी 36 जिला अस्पतालों को सुपर-स्पेशियलिटी सुविधाओं में अपग्रेड किया जाएगा। बजट में कई समर्पित संस्थानों पर हुई प्रगति पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें दरभंगा के गंगवारा में सिर, गर्दन और मुंह के कैंसर के मरीजों के लिए 100 बेड का अस्पताल और मुजफ्फरपुर में निर्माणाधीन 100 बेड का पैलिएटिव केयर अस्पताल शामिल है। 400 बेड का ऑर्थोपेडिक लोक नायक जय प्रकाश नारायण सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल विकास के अंतिम चरण में है।