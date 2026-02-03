Bihar Budget 2026: बजट सत्र शुरू लेकिन बिहार कांग्रेस को अब तक नहीं मिला CLP लीडर, आखिर क्यों फंसा है नेता के नाम पर पेंच?

Bihar Budget Session 2026: बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है, आज (03 फरवरी) बिहार का बजट पेश होना है। इससे पहले कांग्रेस नेताओं की सोमवार की शाम में विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में भी विधायक दल के नेता के नाम का ऐलान नहीं हो पाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इससे जुड़े सवाल पर पत्रिका से कहा कि इस पर अन्तिम फैसला पार्टी आला कमान को लेना है। पार्टी की ओर से अभी इसपर कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। इसलिए अभी इसपर कोई फैसला नहीं हो पाया है। सदन में कांग्रेस- आरजेडी के तालमेल पर उन्होंने कहा कि सदन के अंदर कांग्रेस- राजद के साथ है, लेकिन बाहर एकला चलो की राह पर है। दरअसल, कांग्रेस के सीनियर नेता शकील अहमद खान ने प्रशांत किशोर से गठबंधन से जुड़े सवाल पर कहा था कि अगर हमारे विचार मिले, तो राजनीति में संभावनाएं भी बन सकती है। हालांकि, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के सीनियर नेता और पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने इसपर कोई भी टिप्पणी करने से इंकार करते हुए कहा कि हमारा पहला उदेश्य संघठन को मजबूत करना है। इसको लेकर हमारे नेता 08 फरवरी से जिला के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।