Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

बिहार कैबिनेट में औद्योगिक निवेश पॉलिसी को मिली मंजूरी, इन सात जिलों में होगा भूमि अधिग्रहण

नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को औद्योगिक निवेश पॉलिसी को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे बिहार में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने सात जिलों में 2,169.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण की भी अपनी स्वीकृति दे दी है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 26, 2025

बिहार के सीएम नीतीश कुमार। फाइल फोटो

बिहार कैबिनेट ने मंगलवार (26 अगस्त) को औद्योगिक निवेश पॉलिसी को मिली मंजूरी दे दी। इसके साथ ही कैबिनेट ने भोजपुर, शेखपुरा, रोहतास, शिवहर, दरभंगा, पूर्णिया और पटना जिलों में कुल 2,169.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण की भी स्वीकृति दी है।

(खबर अपडेट हो रही है)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

26 Aug 2025 12:35 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार कैबिनेट में औद्योगिक निवेश पॉलिसी को मिली मंजूरी, इन सात जिलों में होगा भूमि अधिग्रहण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.