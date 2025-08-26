बिहार कैबिनेट में औद्योगिक निवेश पॉलिसी को मिली मंजूरी, इन सात जिलों में होगा भूमि अधिग्रहण
बिहार कैबिनेट ने मंगलवार (26 अगस्त) को औद्योगिक निवेश पॉलिसी को मिली मंजूरी दे दी। इसके साथ ही कैबिनेट ने भोजपुर, शेखपुरा, रोहतास, शिवहर, दरभंगा, पूर्णिया और पटना जिलों में कुल 2,169.50 एकड़ भूमि अधिग्रहण की भी स्वीकृति दी है।