Bihar Cabinet Meeting: नीतीश कैबिनेट में जॉब प्लान तैयार, किसान सलाहकारों का बढा पैसा, पढ़िए कैबिनेट के 26 बड़े फैसले

नीतीश कैबिनेट ने किसान सलाहकार योजना के अंदर वित्तीय साल 2025-26 से किसान सलाहकारों के मानदेय बढ़ाने पर अपनी मुहर लगा दी। अब किसान सलाहकारों को 13 हजार रुपयों के बदले 21 हजार रुपये हर महीने मिलेंगे। इसके लिए अतिरिक्त कुल 67,87,10,736 रुपये निकासी और खर्च की मंजूरी भी दे दी गई है। किसान सलाहकारों को बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2025 से ही लागू माना जाएगा। अर्थात इन्हें अप्रैल से लेकर अगस्त तक का एरियर भी मिलेगा। बिहार में अभी कुल किसान सलाहकार 7,047 हैं।