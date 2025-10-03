Bihar Cabinet: फाइव स्टार होटल से विष्णुपद कॉरिडोर तक, नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक में 129 एजेंडों पर लगी मुहर

गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर के डिजाइन चयन के लिए कंपनी का चयन किया गया है। सरकार चाहती है कि इसे वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह भव्य रूप दिया जाए। यह धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई देगा। बिहार सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) में 3% की वृद्धि कर दी है। अब डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह फैसला केंद्र सरकार के तर्ज पर लिया गया है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में संविदा पर नियोजित एएनएम कर्मियों का मानदेय 11,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही, हर साल 5% वार्षिक वृद्धि का प्रावधान भी किया गया है।