पटना

Bihar Cabinet: फाइव स्टार होटल से विष्णुपद कॉरिडोर तक, नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक में 129 एजेंडों पर लगी मुहर

Bihar Cabinet: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट हुई आखिरी बैठक में 129 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन प्रस्तावों में छात्रवृति बढ़ाने, विष्णुपद कॉरिडोर के निर्माण से लेकर फाइव स्टार होटल बनाने तक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। 

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 03, 2025

Chief Minister Nitish Kumar

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फोटो X/ सोशल मीडिया

Bihar Cabinet: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट की अंतिम बैठक में जनता के लिए बड़े फैसलों की झड़ी लगा दी। इस बैठक में कुल 129 एजेंडों को मंजूरी दी गई, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक पर्यटन, रोजगार और शहरी विकास जैसे कई अहम क्षेत्रों पर फैसले लिए गए। कैबिनेट के सबसे बड़े फैसलों में पटना के बांकीपुर बस स्टैंड परिसर में फाइव स्टार होटल निर्माण को मंजूरी दी गई। सरकार का मानना है कि यह कदम न केवल पटना की छवि बदलेगा, बल्कि पर्यटन और निवेश को भी बढ़ावा देगा।

काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर का कॉरिडोर

गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर के डिजाइन चयन के लिए कंपनी का चयन किया गया है। सरकार चाहती है कि इसे वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह भव्य रूप दिया जाए। यह धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई देगा। बिहार सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) में 3% की वृद्धि कर दी है। अब डीए 55% से बढ़कर 58% हो गया है। यह फैसला केंद्र सरकार के तर्ज पर लिया गया है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में संविदा पर नियोजित एएनएम कर्मियों का मानदेय 11,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही, हर साल 5% वार्षिक वृद्धि का प्रावधान भी किया गया है।

छात्रों की स्कॉलरशिप दोगुनी

कैबिनेट द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं को बड़ी सौगात दी गई है। सरकार ने स्कॉलरशिप राशि को दोगुना कर दिया है। इस पर सरकार ने तीन अरब रुपए का प्रावधान किया है। जिसके तहत...

  • क्लास 1-4: ₹600 से बढ़ाकर ₹1200
  • क्लास 5-6: ₹1200 से बढ़ाकर ₹2400
  • क्लास 7-8: ₹1800 से बढ़ाकर ₹3600
  • क्लास 9-10: ₹1800 से बढ़ाकर ₹3600

फिल्म और नाट्य संस्थान को मंजूरी

बिहार में अब फिल्म और नाट्य संस्थान की स्थापना होगी। सरकार का कहना है कि यह संस्था बिहार के कला और संस्कृति को बढ़ावा देगी और युवाओं को नए अवसर प्रदान करेगी। कैबिनेट ने पूर्णिया जलापूर्ति परियोजना के लिए 284 करोड़ और मोतिहारी जलापूर्ति परियोजना के लिए 187 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये दोनों योजनाएँ केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT 2.0) के तहत स्वीकृत हुई हैं।

चुनावी मौसम में विकास का पैकेज

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का यह “विकास पैकेज” जनता के बीच बड़ा संदेश देगा। 129 प्रस्तावों को जनता की जरूरतों से जोड़कर पेश किया गया है, जो सीधे-सीधे चुनावी रणनीति से जुड़ा हुआ माना जा रहा है।

पटना

03 Oct 2025 06:03 pm

