RJD में शामिल हुए संजीव कुमार तो भड़की JDU, नीतीश सरकार गिराने की साजिश का बताया मास्टरमाइंड

राजीव रंजन ने लालू-राबड़ी शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौर में लोग जान बचाने के लिए पलायन करते थे, जबकि आज के बिहार में लोग रोजगार के लिए वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा, “यह साबित करता है कि बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।” प्रवक्ता ने दो टूक कहा कि संजीव कुमार के पार्टी छोड़ने से जदयू कमजोर नहीं हुई है, बल्कि और मज़बूत हुई है। उन्होंने दावा किया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए भारी जनादेश के साथ सत्ता में वापसी करेगा।