बिहार में शुरू होगा कांग्रेस का महाअभियान, छठ महापर्व के तुरंत बाद प्रियंका-राहुल और खरगे संभालेंगे मोर्चा

वोटर अधिकार यात्रा में बहन प्रियंका के साथ दिखे थे राहुल गांधी। (फोटो सोर्स - कांग्रेस FB pg)
Bihar Chunav: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की समाप्ति के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का राजनीतिक पारा चरम पर पहुंचने वाला है। कांग्रेस पार्टी, जो महागठबंधन का अहम हिस्सा है, अब राज्य में अपना महाअभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने यह पुष्टि की है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत पार्टी के शीर्ष नेता छठ के तुरंत बाद प्रचार की कमान संभालेंगे।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस का सघन चुनावी अभियान छठ पूजा के ठीक बाद शुरू होगा। राहुल गांधी 29 और 30 अक्टूबर को राज्य का दौरा करेंगे और कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। उनके अलावा, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे भी प्रस्तावित हैं, जिससे पूरे राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं और महागठबंधन के पक्ष में माहौल तैयार किया जा सके। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अगस्त में हुई 'मतदाता अधिकार यात्रा' ने पार्टी के लिए जो आधार तैयार किया था, अब स्टार प्रचारकों की उपस्थिति उसे चुनावी जीत में बदलने का काम करेगी।
बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसके लिए 40 स्टार प्रचारकों की आधिकारिक सूची जारी की गई है। इस सूची में कांग्रेस के बड़े चेहरे जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं। इसके साथ ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल और युवा नेता कन्हैया कुमार को भी प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है।
हालांकि, स्टार प्रचारकों के आगमन से ठीक पहले, टिकट वितरण को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आई हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने टिकट बिक्री के आरोप लगाए थे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कार्यकर्ताओं से भावुक अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव कोई साधारण मामला नहीं है और यह चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे अपनी शिकायतें चुनाव खत्म होने तक स्थगित रखें। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने भी असंतोष को जायज बताते हुए स्वीकार किया और कहा कि ऐसे मुद्दे आंतरिक तौर पर सुलझा लिए जाएंगे।
कांग्रेस नेतृत्व ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव को मजबूत समर्थन दिया है। केसी वेणुगोपाल ने तेजस्वी की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक युवा राजनेता होने के नाते उनमें कड़ी मेहनत करने का जुनून है और उन पर खरा उतरने का दबाव भी है।
इस बार चुनावी मैदान में एनडीए और महागठबंधन के अलावा तेज प्रताप और प्रशांत किशोर की पार्टियों समेत आम आदमी पार्टी और AIMIM भी उतर रही हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। छठ पर्व समाप्त होते ही, बिहार की राजनीति पूरी तरह से गरमा जाएगी।
