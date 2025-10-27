बिहार में शुरू होगा कांग्रेस का महाअभियान, छठ महापर्व के तुरंत बाद प्रियंका-राहुल और खरगे संभालेंगे मोर्चा

वरिष्ठ कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस का सघन चुनावी अभियान छठ पूजा के ठीक बाद शुरू होगा। राहुल गांधी 29 और 30 अक्टूबर को राज्य का दौरा करेंगे और कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। उनके अलावा, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे भी प्रस्तावित हैं, जिससे पूरे राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं और महागठबंधन के पक्ष में माहौल तैयार किया जा सके। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अगस्त में हुई 'मतदाता अधिकार यात्रा' ने पार्टी के लिए जो आधार तैयार किया था, अब स्टार प्रचारकों की उपस्थिति उसे चुनावी जीत में बदलने का काम करेगी।