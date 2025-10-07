बिहार चुनाव 2025 में बुजुर्ग मतदाता बनाएंगे चुनावी समीकरण, 100 साल से ज्यादा उम्र के 14,000 वोटर करेंगे मतदान

बिहार चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य की राजनीतिक गलियारियों में हलचल तेज हो गई है। इस बार की सबसे खास और दिलचस्प बात यह है कि राज्य में 100 साल से अधिक उम्र के 14,000 मतदाता मतदान करेंगे। ये बुज़ुर्ग मतदाता अपने अनुभव, परिपक्व दृष्टिकोण और समाज में सम्मान के कारण हर चुनाव में खास भूमिका निभाते आए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार उनका वोट केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि कई जगह निर्णायक भी साबित हो सकता है।