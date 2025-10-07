Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

पटना

बिहार चुनाव 2025 में बुजुर्ग मतदाता बनाएंगे चुनावी समीकरण, 100 साल से ज्यादा उम्र के 14,000 वोटर करेंगे मतदान

बिहार चुनाव 2025 में 14,000 से अधिक सदी के मतदाता और लाखों युवा मतदाता दोनों ही निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इस चुनाव में बिहार का हर मतदाता, चाहे युवा हो या बुज़ुर्ग, अपनी ताकत से राज्य की राजनीति में नया समीकरण तैयार करने वाला है।

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 07, 2025

बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025 (फोटो- Gemini)

बिहार चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य की राजनीतिक गलियारियों में हलचल तेज हो गई है। इस बार की सबसे खास और दिलचस्प बात यह है कि राज्य में 100 साल से अधिक उम्र के 14,000 मतदाता मतदान करेंगे। ये बुज़ुर्ग मतदाता अपने अनुभव, परिपक्व दृष्टिकोण और समाज में सम्मान के कारण हर चुनाव में खास भूमिका निभाते आए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार उनका वोट केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि कई जगह निर्णायक भी साबित हो सकता है।

राज्य में 85 साल से ऊपर के कुल 4,03,950 मतदाता हैं, वहीं 1,63,619 सेवा मतदाता और 1,725 ट्रांसजेंडर मतदाता भी अपनी राजनीतिक सक्रियता दिखाएंगे। बुज़ुर्ग मतदाता चुनाव में हिस्सा लेकर यह साबित कर रहे हैं कि उम्र सिर्फ संख्या है, मताधिकार का प्रयोग हर अवस्था में संभव है।

मतदाता आंकड़े

बिहार में कुल 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 203 सामान्य, 38 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इस बार पहली बार 14,01,150 नए मतदाता मतदान करेंगे। 20 से 29 वर्ष के युवा मतदाता कुल 1,63,25,614 हैं, जबकि 18–19 साल की महिला मतदाताओं की संख्या 5.84 लाख है। पहली बार पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 4.19 लाख है, जो यह दर्शाता है कि युवा ऊर्जा भी इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने वाली है।

राजनीतिक दलों के लिए यह चुनौती है कि युवा मतदाताओं और बुज़ुर्ग मतदाताओं दोनों की प्राथमिकताओं को समझें। बुज़ुर्ग अनुभव और परिपक्व दृष्टिकोण लाते हैं, जबकि युवा मतदाता नई सोच, डिजिटल सक्रियता और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी ताकत दिखाते हैं।

बिहार चुनाव 2025 की तैयारी

इस बार बिहार में कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में 13,911 और ग्रामीण क्षेत्रों में 76,801 केंद्र होंगे। प्रति केंद्र औसतन 818 मतदाता होंगे। चुनाव आयोग ने विशेष ध्यान दिया है कि दूरदराज के इलाकों में भी हर मतदाता तक मतदान दल पहुंचे।

विशेष केंद्रों की व्यवस्था भी इस बार की अहम तैयारी है। 1,350 आदर्श मतदान केंद्र, 1,044 महिला प्रबंध केंद्र, 38 युवा प्रबंध केंद्र और 292 पीडब्ल्यूडी प्रबंध केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा नाव और घोड़े पर तैनात मतदान दल की व्यवस्था भी की गई है, ताकि दियारा इलाकों और नदी किनारे बसे मतदान केंद्र तक सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

कब होगा बिहार चुनाव 2025

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में होंगे। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। परिणामों की घोषणा 14 नवंबर को होगी। इस बार चुनाव में युवा और बुज़ुर्ग मतदाताओं का सम्मिलित प्रभाव राज्य की राजनीति में नया आयाम जोड़ने वाला है।

विशेष रूप से बुज़ुर्ग मतदाता न केवल मतदान करेंगे, बल्कि समाज में अपने अनुभव के आधार पर अन्य मतदाताओं को भी प्रभावित कर सकते हैं। 100 साल से अधिक उम्र के मतदाता बिहार की सियासत में यह संदेश दे रहे हैं कि उम्र कभी भी मताधिकार का बाधक नहीं हो सकती।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

07 Oct 2025 04:07 pm

