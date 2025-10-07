Bihar Chunav 2025: पहले चरण की 121 सीटों पर किसका पलड़ा भारी? जानें कहां कब डाले जाएंगे वोट?

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल आखिरकार बज चुका है। इस बार का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि 40 साल में पहली बार राज्य में केवल दो चरणों में मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने सोमवार की शाम को घोषणा की कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। पहले चरण में 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण में 122 सीटों पर। लेकिन बड़ा सवाल है कि पहले चरण की इन 121 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है?