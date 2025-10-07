बिहार में वोटिंग से पहले RJD में बगावत, मधुबनी प्रभारी अनिसुर रहमान ने सभी पदों से दिया इस्तीफा

बताया जा रहा है कि दरभंगा के केवटी विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशियों के रूप में उनका नाम काफी आगे चल रहा था। उन्होंने क्षेत्र में राजनीतिक कार्यक्रम और जनसम्पर्क अभियान भी शुरू कर दिया था। इतना ही उन्होंने इस्तीफा देने से पहले फ़ेसबुक पर पोस्ट कर लिखा था, 'केवटी तैयार रहे आ रहा हूं मैदान में घर घर की यही पुकार अबकी बार घर का बेटा।' ऐसे में अब माना जा रहा है कि उन्हें राजद से टिकट नहीं मिला और अब वो निर्दलीय या किसी और दल में शामिल होकर उसके टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं।