मधुबनी

बिहार में वोटिंग से पहले RJD में बगावत, मधुबनी प्रभारी अनिसुर रहमान ने सभी पदों से दिया इस्तीफा

बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के अगले दिन ही राष्ट्रीय जनता दल में बगावत हो गई है। पार्टी के मधुबनी प्रभारी अनिसुर रहमान ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा कि पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर वो नाराज थे, जिस वजह से उन्होंने यह फैसला लिया। 

मधुबनी

image

Anand Shekhar

Oct 07, 2025

अनिसुर रहमान

तेजस्वी यादव के साथ अनिसुर रहमान (फोटो- फ़ेसबुक)

बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मधुबनी जिला प्रभारी अनिसुर रहमान ने मंगलवार को सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के साथ ही उन्होंने संगठन में मनमानी और उपेक्षा का आरोप लगाया है। यह कदम उस वक्त आया है जब आरजेडी चुनावी तैयारियों के चरम पर है और टिकट बंटवारे को लेकर कई जिलों में असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं।

टिकट बंटवारे से नाराज थे अनिसुर रहमान

अनिसुर रहमान ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, 'जिन लोगों ने वर्षों तक पार्टी के लिए पसीना बहाया, उन्हें अब किनारे कर दिया गया है। निर्णय कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में सिमट गया है, जो केवल अपने हित के लिए काम कर रहे हैं।' उन्होंने आरोप लगाया कि मधुबनी सहित कई जिलों में टिकट तय करने में स्थानीय कार्यकर्ताओं और जिला इकाई से कोई राय नहीं ली गई। पार्टी में अब विचारधारा नहीं, व्यापार का माहौल बन गया है।

चुनावी मौसम में इस्तीफे ने बढ़ाई टेंशन

RJD नेतृत्व के लिए यह इस्तीफा चुनावी मौसम में सिरदर्द साबित हो सकता है। मधुबनी सीटों पर मुस्लिम और यादव वोटरों का अच्छा प्रभाव है और अनिसुर रहमान इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। उनके हटने से स्थानीय कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ने की आशंका है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, अनिसुर रहमान पिछले कुछ दिनों से पटना में नेतृत्व से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बात नहीं बन पाई। इस्तीफे की खबर मिलते ही जिला इकाई में खलबली मच गई है।

केवटी विधानसभा से लड़ सकते हैं चुनाव

बताया जा रहा है कि दरभंगा के केवटी विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशियों के रूप में उनका नाम काफी आगे चल रहा था। उन्होंने क्षेत्र में राजनीतिक कार्यक्रम और जनसम्पर्क अभियान भी शुरू कर दिया था। इतना ही उन्होंने इस्तीफा देने से पहले फ़ेसबुक पर पोस्ट कर लिखा था, 'केवटी तैयार रहे आ रहा हूं मैदान में घर घर की यही पुकार अबकी बार घर का बेटा।' ऐसे में अब माना जा रहा है कि उन्हें राजद से टिकट नहीं मिला और अब वो निर्दलीय या किसी और दल में शामिल होकर उसके टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं।

दो चरण में होगा चुनाव

बता दें कि सोमवार कि शाम चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार के चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। दो चरणों के वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

RJD

07 Oct 2025 10:18 am

