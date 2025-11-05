Bihar Election 2025: दूसरे चरण के 32% उम्मीदवार क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले, जानिए किस पार्टी में सबसे अधिक दागी

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का प्रचार थमने के बाद अब दूसरे चरण के लिए राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म है। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इसके लिए 9 नवंबर कि शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। दूसरे चरण की 122 सीटों के उम्मीदवारों का विश्लेषण कर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और बिहार इलेक्शन वॉच ने ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, दूसरे चरण में मैदान में उतरे करीब एक-तिहाई उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।