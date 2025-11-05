Patrika LogoSwitch to English

Bihar Election 2025: दूसरे चरण के 32% उम्मीदवार क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले, जानिए किस पार्टी में सबसे अधिक दागी

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों के विश्लेषण से पता चला है कि 32 फीसदी उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 05, 2025

Bihar Election 2025

Bihar Election 2025

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का प्रचार थमने के बाद अब दूसरे चरण के लिए राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म है। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इसके लिए 9 नवंबर कि शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। दूसरे चरण की 122 सीटों के उम्मीदवारों का विश्लेषण कर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और बिहार इलेक्शन वॉच ने ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार, दूसरे चरण में मैदान में उतरे करीब एक-तिहाई उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।

1297 उम्मीदवारों का किया गया विश्लेषण

दूसरे चरण में कुल 1302 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 1297 उम्मीदवारों के शपथपत्र का विश्लेषण किया गया। पांच उम्मीदवारों के हलफनामे अस्पष्ट होने के कारण उन्हें इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। जिनका विश्लेषण नहीं हो पाया, उनमें जन सुराज पार्टी के मानिकेश्वर सिंह उर्फ मंटू सिंह, धीरेन्द्र अग्रवाल, इकरामूल हक, राजद के अबू दोजाना और निर्दलीय उम्मीदवार रितु जायसवाल के नाम शामिल हैं।

32% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले

रिपोर्ट के अनुसार, 1297 में से 415 उम्मीदवार (32%) ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से 341 उम्मीदवार (26%) पर गंभीर आपराधिक मामले, जैसे अपहरण, हत्या, भ्रष्टाचार, हमला, और चुनाव में रिश्वत जैसे आरोप दर्ज हैं। गंभीर अपराधों की श्रेणी में वे मामले आते हैं जिनमें पाँच वर्ष या उससे अधिक की सजा संभव है और जो गैर-जमानती हैं।

हत्या और महिलाओं पर अत्याचार से जुड़े मामले

रिपोर्ट के अनुसार, 19 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या (IPC 302/303) से संबंधित मामले घोषित किए हैं। 79 उम्मीदवारों पर हत्या के प्रयास (IPC 307) के मामले दर्ज हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि 52 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर महिलाओं पर अत्याचार से जुड़े मामले घोषित किए हैं। इनमें से 3 उम्मीदवारों पर बलात्कार (IPC 375/376) के गंभीर आरोप हैं।

किस पार्टी में कितने दागी उम्मीदवार

पार्टीकुल उम्मीदवारआपराधिक मामलों वालेप्रतिशत
CPI (ML)6583%
INC372568%
BJP533057%
RJD703854%
LJP (Ram Vilas)15960%
Jan Suraaj1175850%
CPI4250%
JD(U)441432%
AAP391231%
CPI(M)11100% (एकमात्र उम्मीदवार भी आरोपी)

अन्य तथ्य

इस चरण में 43 प्रतिशत यानी 562 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जिनकी औसत घोषित संपत्ति 3.44 करोड़ रुपये है। शैक्षणिक योग्यता के लिहाज से देखें तो 48 प्रतिशत उम्मीदवार स्नातक पास हैं, जबकि 9 उम्मीदवार असाक्षर हैं। इस चरण में 133 महिला उम्मीदवार यानी करीब 10 प्रतिशत भी चुनावी मुकाबले में शामिल हैं।

