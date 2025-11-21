CM नीतीश कुमार ने पहली बार छोड़ा गृह विभाग, सम्राट चौधरी को दी जिम्मेदारी, जानिए किस मंत्री को मिला कौन सा विभाग

नीतीश कुमार के साथ NDA के विधायक (फोटो - JDU X handle)
Nitish Kumar Cabinet: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया। इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह है कि नीतीश कुमार ने पहली बार गृह जैसा अहम विभाग अपने पास नहीं रखा है। अब उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। शाम 3:30 बजे नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और विभागों की आधिकारिक सूची राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दी। गुरुवार को ही 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिनमें बीजेपी के 14, जदयू के 8, लोजपा (RV) के 2 और रालोमो व हम के 1-1 मंत्री शामिल हैं।
एनडीए सरकार में इस बार बीजेपी के पास संख्या बल ज्यादा होने की वजह से कई प्रमुख विभाग उसके हिस्से में गए हैं. डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को खान एवं भू-तत्व विभाग और राजस्व विभाग जैसी अहम जिम्मेदारियाँ मिली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को कृषि विभाग सौंपा गया है। मंगल पांडेय को विधि विभाग और स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। नितिन नवीन को नगर विकास और आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
