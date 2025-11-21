CM नीतीश कुमार ने पहली बार छोड़ा गृह विभाग, सम्राट चौधरी को दी जिम्मेदारी, जानिए किस मंत्री को मिला कौन सा विभाग

Nitish Kumar Cabinet: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया। इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह है कि नीतीश कुमार ने पहली बार गृह जैसा अहम विभाग अपने पास नहीं रखा है। अब उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। शाम 3:30 बजे नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और विभागों की आधिकारिक सूची राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दी। गुरुवार को ही 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिनमें बीजेपी के 14, जदयू के 8, लोजपा (RV) के 2 और रालोमो व हम के 1-1 मंत्री शामिल हैं।