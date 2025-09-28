कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का अपने ही घर में विरोध, वापस जाओ के लगे नारे, महागठबंधन के साथी की जानें क्यों हो रही चर्चा ?

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम का शुक्रवार को उनके क्षेत्र में ही विरोध हुआ। विरोध का वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजेश राम शुक्रवार की शाम आंबेडकर छात्रावास का शिलान्यास करने पहुंचे थे। लेकिन, उनके वहां पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए थे। राजेश कुमार राम के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही उनका विरोध शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और महागठबंधन के एक साथी के इशारे पर यह विरोध हुआ। उनके लोगों ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से शेयर किया। शुक्रवार को ही आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री आलोक मेहता का भी वोटरों ने विरोध किया था। उनके विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर भी बड़ी तेजी से वायरल हुआ था।