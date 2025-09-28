बिहार विधानसभा चुनाव: RJD विधायक का अपने ही क्षेत्र में हुआ हूटिंग, आक्रोशित लोगों ने कहा-लालटेन के नाम पर कलंक हो

महादलित टोला में जब आरजेडी विधायक का विरोध हुआ तो कुछ युवक इसका वीडियो बना लिया। हालांकि आलोक मेहता उनको ऐसा करने से मना भी किया। लेकिन तब तक विरोध का वीडियो मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। विरोध कर रहे एक शख्स ने तो गुस्से में आलोक मेहता को वापस चले जाने को कहा। उसने कहा कि जब हमें दिक्कत होती है तो पूछने तक नहीं आते हैं। पांच सालों तक कभी हम लोगों की याद नहीं आयी। अब आए हैं जब वोट का समय आ गया है। विधायक लोगों का विरोध झेल नहीं पाए और वहां से लौट गए। इस दौरान वे लोगों के आगे हाथ जोड़ते भी नजर आए।