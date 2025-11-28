Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार: राज छुपाने के लिए मां ने की बेटी की हत्या, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, कहा – तब तक लटकाया जाए जब तक मृत्यु न हो जाए

बिहार: अररिया कोर्ट ने बेटी की हत्या के आरोप में एक माँ को फांसी की सजा सुनाते हुए कहा कि उसकी गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 28, 2025

Bikaner Bhanwarnath murder case 7 accused from same family sentenced to life imprisonment

कोर्ट का बड़ा फैसला (पत्रिका फाइल फोटो)

बिहार के अररिया कोर्ट ने बेटी की हत्या के आरोप में एक मां को मौत की सजा सुनायी है। कोर्ट ने इस हत्या को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानाते हुए कहा है कि बेटी की हत्या की आरोपी मां को फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाये, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। यह घटना लगभग तीन साल पहले की है, जिसकी सुनवाई अररिया न्याय मंडल के एडीजे चतुर्थ रवि कुमार की अदालत में हुई। मां ने अपनी दस वर्षीय बेटी की हत्या अपने प्रेमी संग मिलकर कर दी थी।

कोर्ट ने क्या कहा?

गुरुवार (27 नवंबर) को कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद इस पूरे मामले को “रेयर ऑफ़ द रेयरस्ट” माना। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 35 वर्षीय पूनम देवी अपनी बेटी की हत्या के लिए दोषी हैं। यह घटना मां की गरिमा को कलंकित करती है। इसलिए अदालत उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाती है। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि पूनम की गर्दन में फांसी का फंदा तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए।

क्या है मामला

प्रभा कुमारी मंडल ने कहा कि आरोपित महिला पूनम देवी अपने प्रेमी रूपेश सिंह से अपने घर पर लगातार मिलती‑जुलती थी। 21 जून 2023 को पूनम देवी को उसके प्रेमी रूपेश सिंह के साथ उसकी बेटी ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। बेटी इस बात से नाराज़ होकर पूरी घटना की जानकारी अपने पिता को देने की बात कह रही थी। इससे पूनम देवी गुस्से में आ गई और उसने बेटी को जान से मारने की धमकी दी। लेकिन जब वह इससे नहीं डरी, तो पूनम देवी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पुत्री शिवानी कुमारी की हत्या की योजना बनानी शुरू कर दी।

बेटी ने मां को पकड़ा था प्रेमी के साथ

इधर, पूनम देवी के पति पंजाब से घर लौटने वाले थे। इससे पूनम को अपने राज के खुलने का भय सताने लगा। परेशान पूनम ने अपनी बेटी की हत्या को अंजाम देने के उदेश्य से 10 जुलाई 2023 को जहरीली मछली अपनी बेटी शिवानी कुमारी को खिलाई। मछली खाने के साथ ही शिवानी बेहोश हो गई। इसके बाद पूनम ने सब्जी वाले चाकू से शिवानी के गले और पेट में चाकू घोंप कर उसकी हत्या कर दी। फिर शव को जलावन घर में रखे मक्का के ढेर में छिपा दिया और चाकू तथा घर में गिरे खून को अच्छी तरह साफ कर दिया। बाद में वह शिवानी को खोजने का नाटक करने लगी, और अंत में खुद ही शव को खोज कर बाहर निकाला।

चौकीदार के बयान पर हुई थी प्राथमिकी दर्ज

नरपतगंज थाना में पदस्थापित चौकीदार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई। चौकीदार भगवान कुमार पासवान ने 11 जुलाई 2023 को इस मामले में थाना कांड संख्या 380/2023 दर्ज कराया था। जांच अधिकारी ने 22 सितंबर 2024 को आरोपपत्र सौंपा और न्यायाधीश ने 1 दिसंबर 2023 को आरोप गठित किया। आरोप गठन के समय आरोपित मां ने कहा कि मुझे इस मामले में फँसाया जा रहा है। गवाहों के बयान और साक्ष्यों से संतुष्ट होकर न्यायाधीश रवि कुमार ने पूनम देवी को दोषी मानते हुए 27 नवंबर को फांसी की सजा सुनाई है।

ये भी पढ़ें

Bihar Politics: बंद कमरे में हारे उम्मीदवारों से मिले राहुल-खरगे, केसी वेणुगोपाल को भी भेज दिया बाहर
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

28 Nov 2025 11:25 am

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार: राज छुपाने के लिए मां ने की बेटी की हत्या, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, कहा – तब तक लटकाया जाए जब तक मृत्यु न हो जाए

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना

राबड़ी आवास विवाद के बीच छलका रोहिणी आचार्य का दर्द, लालू के साथ AI वीडियो किया शेयर, लिखा- किसी बेटी का बाप होना आसान नहीं…’

रोहिणी आचार्य
पटना

विशाल गार्डन, मॉडर्न इंटीरियर और हाई सिक्योरिटी… कितना आलीशान है राबड़ी देवी का नया बंगला 39 हार्डिंग रोड?

bihar politics
पटना

10 सर्कुलर रोड से पहले किस बंगले में रहता था लालू परिवार? 2005 में घर खाली करने के नोटिस पर क्यों भड़क गए थे लालू यादव

bihar politics
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.