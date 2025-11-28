बिहार: राज छुपाने के लिए मां ने की बेटी की हत्या, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, कहा – तब तक लटकाया जाए जब तक मृत्यु न हो जाए

इधर, पूनम देवी के पति पंजाब से घर लौटने वाले थे। इससे पूनम को अपने राज के खुलने का भय सताने लगा। परेशान पूनम ने अपनी बेटी की हत्या को अंजाम देने के उदेश्य से 10 जुलाई 2023 को जहरीली मछली अपनी बेटी शिवानी कुमारी को खिलाई। मछली खाने के साथ ही शिवानी बेहोश हो गई। इसके बाद पूनम ने सब्जी वाले चाकू से शिवानी के गले और पेट में चाकू घोंप कर उसकी हत्या कर दी। फिर शव को जलावन घर में रखे मक्का के ढेर में छिपा दिया और चाकू तथा घर में गिरे खून को अच्छी तरह साफ कर दिया। बाद में वह शिवानी को खोजने का नाटक करने लगी, और अंत में खुद ही शव को खोज कर बाहर निकाला।