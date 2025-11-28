Bihar Politics: बंद कमरे में हारे उम्मीदवारों से मिले राहुल-खरगे, केसी वेणुगोपाल को भी भेज दिया बाहर

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार के बाद समीक्षा बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने हार का पूरा ठीकरा तेजस्वी यादव पर फोड़ दिया। दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के सामने हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशियों ने कहा कि बिहार में आरजेडी का मतलब जंगल राज है। उन्होंने आगे कहा कि आरजेडी के नाम पर लोगों को लालू‑राबड़ी राज की याद आती है। इसकी वजह से वे डर जाते हैं। कांग्रेस से उन्हें कोई परहेज नहीं है। लेकिन गठबंधन के कारण वे कांग्रेस को वोट नहीं दिया करते। कांग्रेस नेताओं ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार में आरजेडी से गठबंधन तोड़ना चाहिए।