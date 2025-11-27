Patrika LogoSwitch to English

पटना

राबड़ी देवी क्यों नहीं छोड़ना चाह रही 10 सर्कुलर रोड, जानिए कैसा है नया आवंटित आवास?

Rabri Devi Bungalow Controversy राबड़ी देवी को आवंटित आवास में छह बेडरूम हैं। इसके अलावा एक बड़ा ड्रॉइंग रूम, डाइनिंग रूम और एक विशाल हॉल भी है।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 27, 2025

Bihar News:

राबड़ी देवी (फाइल फोटो)

Rabri Devi Bungalow Controversy राबड़ी देवी के आवास को लेकर बिहार का सियासी तापमान बढ़ गया है। सरकार ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने के लिए मंगलवार को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस पर आरजेडी नेताओं ने कहा कि सरकार जो चाहे कर ले, लेकिन राबड़ी देवी अपना आवास नहीं छोड़ेंगी। आरजेडी के इस बयान के बाद बंगले पर ‘टकराव’ की स्थिति बन गई है। सरकार ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड के बदले 39 हार्डिंग रोड स्थित बंगला आवंटित किया है, फिर भी वे नए बंगले में शिफ्ट नहीं होना चाह रही हैं।

राबड़ी देवी क्यों नहीं शिफ्ट होना चाहती?

10 सर्कुलर रोड का बंगला राबड़ी देवी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर आवंटित है, जबकि 39 हार्डिंग रोड बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आवंटित हुआ है। 2025 के विधानसभा चुनाव के परिणामों ने बिहार के राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। इस चुनाव में आरजेडी के सिर्फ 25 उम्मीदवार ही जीत पाए हैं। यदि राबड़ी देवी 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट करती हैं,तो उन्हें बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के पद से हटते ही बंगला भी छोड़ना पड़ेगा। राबड़ी देवी 2030 तक विधान परिषद की सदस्य रहेंगी, परंतु तब तक उनका नेता प्रतिपक्ष के रूप में बने रहना कठिन है।

विधान परिषद का गुणा भाग

बिहार विधान परिषद में कुल 75 सदस्य हैं। इस सदन में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिये कम से कम 9 एमएलसी का समर्थन आवश्यक है। वर्तमान में आरजेडी के 13 एमएलसी हैं, जिनमें से दो का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा और सात का कार्यकाल 2028 में समाप्त हो रहा है। शेष चार एमएलसी का कार्यकाल 2030 में पूरा होगा।

आरजेडी 2028 तक अपने 25 विधायकों की मदद से एक अतिरिक्त एमएलसी बना सकता है, परन्तु 2028 तक आरजेडी कोटा से 9 एमएलसी का कोटा समाप्त हो जाएगा। इस कारण, नेता प्रतिपक्ष के लिये आवश्यक संख्या आरजेडी के पास नहीं रहेगी, और राबड़ी देवी का 2028 में नेता प्रतिपक्ष का पद समाप्त हो सकता है।

एनडीए की साजिश

आरजेडी ने नीतीश सरकार के इस फैसले को बीजेपी की साजिश बताया है। उनका कहना है कि 10 सर्कुलर रोड का आवास राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित किया गया है, जबकि 39 हार्डिंग रोड का बंगला उन्हें बिहार विधान परिषद में नेता‑विरोधी दल के रूप में दिया गया है। 2028 में यदि राबड़ी देवी की नेता‑विरोधी दल की कुर्सी समाप्त हो जाती है, तो उन्हें 39 हार्डिंग रोड खाली करना पड़ेगा। आरजेडी इसे बंगले से बेदखल करने की एनडीए की साजिश मान रही है।

कैसा है 39 हार्डिंग रोड

राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड पर नया बंगला आवंटित किया गया है, जो कि उन्हें विधान परिषद में विरोधी दल के नेता के रूप में दिया गया है। यह बंगला बिहार के मंत्रियों को मिलने वाले आवासों में दूसरा सबसे बड़ा बंगला है। इसमें छह बेडरूम, एक बड़ा ड्रॉइंग रूम, डाइनिंग रूम और एक विशाल हॉल है। बंगले के भीतर प्रवेश करने पर एक और बड़ा हॉल मिलता है। इंटीरियर काफी मॉडर्न है और कुछ साल पहले ही इसे रेनोवेट किया गया है। सुरक्षा के लिहाज़ से कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बंगले में बड़े गार्डन और लॉन के साथ, स्टाफ और सुरक्षा गार्ड के लिए अलग‑अलग कमरे और मुख्य प्रवेश द्वार के पास गार्ड रूम भी है, जहाँ 24 घंटे के शिफ्ट में सुरक्षा कर्मी तैनात रहने की व्यवस्था है।

Bihar news

