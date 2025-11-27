राबड़ी देवी क्यों नहीं छोड़ना चाह रही 10 सर्कुलर रोड, जानिए कैसा है नया आवंटित आवास?

राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड पर नया बंगला आवंटित किया गया है, जो कि उन्हें विधान परिषद में विरोधी दल के नेता के रूप में दिया गया है। यह बंगला बिहार के मंत्रियों को मिलने वाले आवासों में दूसरा सबसे बड़ा बंगला है। इसमें छह बेडरूम, एक बड़ा ड्रॉइंग रूम, डाइनिंग रूम और एक विशाल हॉल है। बंगले के भीतर प्रवेश करने पर एक और बड़ा हॉल मिलता है। इंटीरियर काफी मॉडर्न है और कुछ साल पहले ही इसे रेनोवेट किया गया है। सुरक्षा के लिहाज़ से कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बंगले में बड़े गार्डन और लॉन के साथ, स्टाफ और सुरक्षा गार्ड के लिए अलग‑अलग कमरे और मुख्य प्रवेश द्वार के पास गार्ड रूम भी है, जहाँ 24 घंटे के शिफ्ट में सुरक्षा कर्मी तैनात रहने की व्यवस्था है।