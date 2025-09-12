बिहार: आरजेडी विधायक के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या, एक सप्ताह में राजद के चार नेताओं की हुई हत्या

पटना में बुधवार देर रात राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास अपराधियों ने राजद नेता राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक जमीन कारोबारी के साथ साथ राजनीतिक दल से जुड़ा था। राजकुमार राय राघोपुर से इस दफा चुनाव लड़ना चाह रहा था। पुलिस के मुताबिक, राजकुमार चित्रगुप्त नगर रोड नंबर 17 में रहते थे। वे देर रात अपनी कार से लौट रहे थे तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। खुद को बचाने के लिए वे पास के एक दुकान में घुस गए थे। लेकिन अपराधियों ने वहां पहुंचकर उनको गोली मार दी और फरार हो गए। घायल अवस्था में राजकुमार राय को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।