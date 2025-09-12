Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार: आरजेडी विधायक के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या, एक सप्ताह में राजद के चार नेताओं की हुई हत्या

Crime News अपराधियों ने गुरूवार की देर रात खगड़िया में आरजेडी विधायक के ड्राइवर की पुलिस पिकेट के समीप गोली मारकर हत्या कर दी। बुधवार की देर रात पटना में अपराधियों ने आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी थी।  

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 12, 2025

File photo

Crime News: पटना में आरजेडी नेता की हत्या में संलिप्त अपराधियों को पुलिस ने अभी गिरफ्तार भी नहीं कर सकी थी कि खगड़िया में भी अपराधियों ने आरजेडी विधायक के ड्राइवर नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। पिछले एक सप्ताह में बिहार में आरजेडी से जुड़े चार नेताओं की हत्या अपराधियों ने कर दी है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस घटना के बाद आरजेडी पार्टी के नेताओं ने सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिया है।

आरजेडी विधायक के ड्राइव की हत्या

गुरूवार (11 सितंबर) की देर रात अज्ञात अपराधियों ने आरजेडी विधायक रामबृझ सदा के ड्राइवर लक्ष्मण सदा की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार लक्ष्मण सदा बाइक से अपने ससुराल जा रहा था। इसी दौरान अलौली थाना क्षेत्र के मघौना पुलिस पिकेट से कुछ ही दूरी पर उसको गोली मारकर हत्या कर दिया। अपराधी पहले से ही वहां पर घात लाए बैठे थे। इस घटना की सूचना पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गया है। आस पास के लोगों ने इस घटना में पुलिस की सक्रियता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं?

पुलिस पिकेट के समीप मारी गोली

आस पास के लोगों का कहना है कि मघौना पुलिस पिकेट से चंद कदमों की दूरी यह घटना हुई है। लेकिन, घटना की सूचना देने के बाद भी पुलिस काफी देर से पहुंची। तब तक अपराधी फरार हो गए। हालांकि, पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी। लेकिन, हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। इसके साथ ही हत्या में कौन कौन लोग संलिप्त थे। इसका भी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस जल्द ही अपराधियों को पकड़ने का दावा कर रही है।

पटना में आरजेडी नेता की हत्या

पटना में बुधवार देर रात राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास अपराधियों ने राजद नेता राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक जमीन कारोबारी के साथ साथ राजनीतिक दल से जुड़ा था। राजकुमार राय राघोपुर से इस दफा चुनाव लड़ना चाह रहा था। पुलिस के मुताबिक, राजकुमार चित्रगुप्त नगर रोड नंबर 17 में रहते थे। वे देर रात अपनी कार से लौट रहे थे तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। खुद को बचाने के लिए वे पास के एक दुकान में घुस गए थे। लेकिन अपराधियों ने वहां पहुंचकर उनको गोली मार दी और फरार हो गए। घायल अवस्था में राजकुमार राय को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार: आरजेडी विधायक के ड्राइवर की गोली मारकर हत्या, एक सप्ताह में राजद के चार नेताओं की हुई हत्या

