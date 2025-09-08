Patrika LogoSwitch to English

बिहार: जमुई में पुलिस को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, एक दिन बाद पुलिस का दिखा एक्शन, वायरल हुआ दोनों वीडियो

बिहार के जमुई पुलिस पर शराब कारोबार से जुड़े लोगों ने हमला कर दिया। मामले की सूचना मिलने पर आस पास पुलिस ने छापेमारी कर शराब के कारोबार से जुड़े और पुलिस पर हमला करने वाले 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 08, 2025

liquor group tried adivasis attacked in police team
जमुई में पुलिस टीम पर हमला। फोटो- वायरल फोटो सोशल मीडिया

बिहार के जमुई का दो वीडियो सामने आया है। एक वीडियो जिसमें ग्रामीण पुलिस वालों को खदेड़-खदेड़ कर पीट रहे हैं। दूसरा वीडियो पुलिस को खदेड़-खदेड़ पीटने वालों की है। दोनों वीडियो बड़ी तंजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल यह पूरा वाक्या शराब से जुड़ा है। जमुई पुलिस को सूचना मिली थी कि जिले के बरहट थाना क्षेत्र में अवैध शराब बनाये और बेचे जा रहे हैं। उक्त सूचना पर पुलिस की टीम शुक्रवार (5 सितंबर) को वहां छापेमारी करने निकली।

ग्रामीणों ने पुलिस पर किया हमला

कद्दुआ तरी गांव में पुलिस टीम जैसे ही अवैध शराब कारोबार में जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने पहुंची गांव के लोगों ने उनपर हमला कर दिया। ग्रामीण थाना प्रभारी के नेतृत्व में पूरी टीम पर लाठी-डंडे बरसाने शुरू कर दिए। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर लाठी-डंडों से हमला करने के बाद उनके हथियार छीनने की भी कोशिश करते दिखे। हालांकि वे इसमें कामयाब नहीं हो सके। पुलिस किसी प्रकार से वहां से अपनी जान बचा कर भागी। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा।

13 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जमुई पुलिस घटना के 24 घंटे के अंदर ही बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस पर हमला करने वाले और अवैध शराब के कारोबार से जुड़े 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ और अपने लोगों को पुलिस से छुड़वाने के लिए गांव के लोग शनिवार (6 सितंबर) को थाना पर डुगडुगी बजाते हुए घेराव करने पहुंचे। पुलिस सभी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उनके कार्रवाई कर दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है।

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

08 Sept 2025 01:25 pm

Published on:

08 Sept 2025 01:18 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार: जमुई में पुलिस को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, एक दिन बाद पुलिस का दिखा एक्शन, वायरल हुआ दोनों वीडियो


