बिहार: जमुई में पुलिस को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, एक दिन बाद पुलिस का दिखा एक्शन, वायरल हुआ दोनों वीडियो

कद्दुआ तरी गांव में पुलिस टीम जैसे ही अवैध शराब कारोबार में जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने पहुंची गांव के लोगों ने उनपर हमला कर दिया। ग्रामीण थाना प्रभारी के नेतृत्व में पूरी टीम पर लाठी-डंडे बरसाने शुरू कर दिए। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर लाठी-डंडों से हमला करने के बाद उनके हथियार छीनने की भी कोशिश करते दिखे। हालांकि वे इसमें कामयाब नहीं हो सके। पुलिस किसी प्रकार से वहां से अपनी जान बचा कर भागी। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा।