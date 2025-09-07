Patrika LogoSwitch to English

पटना

Video: राजबल्लभ यादव ने जर्सी गाय से किया तेजस्वी की पत्नी की तुलना, तेज प्रताप पर भी दिया भड़काऊ बयान

Bihar Politics तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव ने विवादित बयान दिया है। राजबल्लभ यादव ने तेजस्वी यादव की पत्नी की तुलना जर्सी गया से कर दी है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 07, 2025

Rajballabh Yadav
आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव । फोटो- सोशल साइट

Bihar Politics आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव ने तेजस्वी यादव की पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उनका यह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। नवादा के नारदीगंज की सभा में तेजस्वी की पत्नी को “जर्सी गाय” कहकर उन्होंने संबोधित किया। राज बल्लभ यादव के इस बयान के बाद बिहार में राजनीति गर्म हो गई है। आरजेडी नेताओं ने उनके बयान की निंदा करते हुए कहा कि ये बयान नारी समाज और सभी वर्गों का अपमान है।

जर्सी गया से किया तेजस्वी की पत्नी की तुलना

राजबल्लभ यादव ने नारदीगंज की सभा में कहा, तेजस्वी यादव जाति की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने किसी यादव लड़की से शादी नहीं की है। वे अगर किसी यादव समाज की एक बेटी से शादी करते तो एक यादव समाज की लड़की का भला होता। लेकिन उन्होंने हरियाणा-पंजाब से किसी को लाए हैं। जैसे कोई जर्सी गाय हो। राजबल्लभ यादव ने कहा, “वोट लेने के लिए जाति की बात करते हैं, लेकिन शादी हरियाणा-पंजाब से कर लाते हैं। क्या जरूरत थी जर्सी गाय लाने की? उन्होंने तेजप्रताप का नाम लिए बिना कहा कि “एक ने किया भी तो भगा दिया।”

महागठबंधन में मचा बवाल

राजबल्लभ यादव के विवादित बयान सामने के बाद नवादा में महागठबंधन के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजद नेताओं ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि यह वही सोच है, जिसके कारण राजबल्लभ जेल भी गए थे। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, “ऐसी भाषा कभी स्वीकार नहीं की जा सकती। बीजेपी नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे ऐसे बयान देने वालों का समर्थन करते हैं?” उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सोनिया गांधी के लिए की गई अपमानजनक भाषा की तरह ही राजबल्लभ यादव का बयान भी शर्मनाक है।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

07 Sept 2025 04:23 pm

Published on:

07 Sept 2025 04:13 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Video: राजबल्लभ यादव ने जर्सी गाय से किया तेजस्वी की पत्नी की तुलना, तेज प्रताप पर भी दिया भड़काऊ बयान

