Video: राजबल्लभ यादव ने जर्सी गाय से किया तेजस्वी की पत्नी की तुलना, तेज प्रताप पर भी दिया भड़काऊ बयान

राजबल्लभ यादव ने नारदीगंज की सभा में कहा, तेजस्वी यादव जाति की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने किसी यादव लड़की से शादी नहीं की है। वे अगर किसी यादव समाज की एक बेटी से शादी करते तो एक यादव समाज की लड़की का भला होता। लेकिन उन्होंने हरियाणा-पंजाब से किसी को लाए हैं। जैसे कोई जर्सी गाय हो। राजबल्लभ यादव ने कहा, “वोट लेने के लिए जाति की बात करते हैं, लेकिन शादी हरियाणा-पंजाब से कर लाते हैं। क्या जरूरत थी जर्सी गाय लाने की? उन्होंने तेजप्रताप का नाम लिए बिना कहा कि “एक ने किया भी तो भगा दिया।”