सॉरी बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूं….पति को वॉट्सऐप मैसेज भेज प्रेमी संग भागी पत्नी

पुलिस मामले की जांच कर रही है। पति ने अपनी पत्नी को लेकर जो पुलिस को आवेदन दिया उसमें लिखा है कि मेरा साढ़े पांच माह पूर्व शिवहर की रहने वाली एक युवती से शादी हुई थी। शादी के बाद सब सही चल रहा था। लेकिन, कुछ दिनों से उनकी पत्नी किसी से मोबाइल पर बात किया करती थी। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया। फिर रोक टोक करने लगा तो वो नाराज हो जाती थी। बुधवार को मेरी पत्नी क्लब रोड के एक कॉलेज गई थी। जब वो देर शाम तक नहीं आने पर चिंता हुई। इसके बाद संभावित जगहों पर खोजबीन की गई, लेकिन महिला का कोई सुराग नहीं मिला। इसके कुछ ही देर बाद मेरे मोबाइल पर एक अंजान नंबर से वाट्सअप मैसेज आया। जिसमें उनकी पत्नी के साथ एक युवक की तस्वीर थी।