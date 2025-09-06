सॉरी बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूं….पति को वॉट्सऐप मैसेज भेज प्रेमी संग भागी पत्नी

सॉरी बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूं। उसी से शादी करूंगी और उसी रके साथ रहुंगी। महिला ने अपने प्रेमी के साथ पति को एक फोटो और मैसेज भेजकर फरार हो गई। यह वाक्या बिहार के मुजफ्फरपुर का है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना इलाके के रहने वाले युवक की पांच माह पहले इस लड़की से शादी हुई थी। लड़की शिवहर की रहने वाली है। महिला ने घर से नकदी 53 हजार रुपये के साथ अपनी व सास की 1.70 लाख रुपये के जेवर भी लेकर चली गई है।
अपनी पत्नी का मैसेज देखकर पति हैरान हो गया। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसको खोजा और फिर फोन लगाया। लेकिन जब उसके संबंध में कोई सुराग नहीं मिला तो उसने मिठनपुरा थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला का पति ने शिवहर जिले के रहने वाले युवक नीतीश कुमार रजक को नामजद आरोपी बनाया है।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। पति ने अपनी पत्नी को लेकर जो पुलिस को आवेदन दिया उसमें लिखा है कि मेरा साढ़े पांच माह पूर्व शिवहर की रहने वाली एक युवती से शादी हुई थी। शादी के बाद सब सही चल रहा था। लेकिन, कुछ दिनों से उनकी पत्नी किसी से मोबाइल पर बात किया करती थी। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया। फिर रोक टोक करने लगा तो वो नाराज हो जाती थी। बुधवार को मेरी पत्नी क्लब रोड के एक कॉलेज गई थी। जब वो देर शाम तक नहीं आने पर चिंता हुई। इसके बाद संभावित जगहों पर खोजबीन की गई, लेकिन महिला का कोई सुराग नहीं मिला। इसके कुछ ही देर बाद मेरे मोबाइल पर एक अंजान नंबर से वाट्सअप मैसेज आया। जिसमें उनकी पत्नी के साथ एक युवक की तस्वीर थी।
मिठनपुरा थाना की पुलिस का कहना है कि पीड़ित पति की शिकायत के बाद जांच शुरू हो गई है। मगिला जिस युवक के साथ गई है वह शिवहर का रहने वाला है। इसको लेकर शिवहर पुलिस से संपर्क किया गया है। हम लोग पीड़ित की पत्नी और उसके प्रेमी की तलाश कर रहे हैं।