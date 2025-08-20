Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Bihar DEIED Admit card & exam date 2025: बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तारीख घोषित, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड

Bihar DEIED Admit card &amp; exam date 2025 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तारीख घोषिष कर दी गई है। बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि शीघ्र ही एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जायेगा।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 20, 2025

Bihar Board Exam 2025
Bihar Board Exam 2025 (Image: Patrika)

Bihar DEIED Admit card & exam date 2025 : बिहार बोर्ड की ओर से बुधवार को डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तिथि जारी कर दी गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि डीएलएड 2025-27 में एडमिशन के लिए डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का 26 अगस्त को आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा सीबीटी मोड में तय परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डीएलएड) सत्र 2025-2027 में एडमिशन के लिए डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित किया जायेगा।

कंप्यूटर बेस्ड होगी प्रवेश परीक्षा

कंप्यूटर बेस्ड मोड में यह प्रवेश परीक्षा होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड शीघ्र ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। उसपर ही एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय, परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने का समय, परीक्षा का समय सहित अन्य जानकारियां और निर्देश अंकित होंगे।

ये भी पढ़ें

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर, SSC से 12543 पदों पर जानिए कब होगी बहाली
पटना
Government Job

पास करने पर करना होगा ये काम

प्रवेश परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को अपने एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट व संस्थानों की प्राथमिकता के आधार पर संस्थान आवंटित किया जाएगा। इस बात की जानकारी बिहार बोर्ड द्वारा अपडेट कर दिया जायेगा। बता दें कि वर्ष 2025 सत्र के लिए डीएलएड के आवेदन जनवरी के महीने में लिए गए थे। डीएलएड डिप्लोमा प्राप्त युवा प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये शि्क्षक क्लास 1 से 8 तक के टीचरों की वैकेंसी पर अपना आवेदन कर सकते हैं। हालांकि टीईटी पास करना भी अनिवार्य है।

न्यूनतम क्वलिफाइंग मार्क्स -

अनारक्षित श्रेणी के लिए 35 फीसदी

आरक्षित श्रेणी के लिए 30 फीसदी ।

प्रवेश परीक्षा का प्रारूप।

120 अंक के परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जायेंगे। हर प्रश्न एक अंक का होगा।

सामान्य हिंदी / उर्दू से 25 प्रश्न

गणित - 25 प्रश्न

विज्ञान - 20 प्रश्न

सामाजिक अध्ययन - 20 प्रश्न

सामान्य अंग्रेजी - 20 प्रश्न

तार्किक व विश्लेषणात्मक क्षमता - 10 प्रश्न

ये भी पढ़ें

Bihar ANM Vacancy 2025: बिहार में नर्स के 5006 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, इस दिन से करें अप्लाई
पटना
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

शिक्षा

Updated on:

20 Aug 2025 04:26 pm

Published on:

20 Aug 2025 03:45 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar DEIED Admit card & exam date 2025: बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तारीख घोषित, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.