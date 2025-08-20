Bihar DEIED Admit card & exam date 2025: बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तारीख घोषित, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड

Bihar DEIED Admit card & exam date 2025 : बिहार बोर्ड की ओर से बुधवार को डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तिथि जारी कर दी गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि डीएलएड 2025-27 में एडमिशन के लिए डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का 26 अगस्त को आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा सीबीटी मोड में तय परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डीएलएड) सत्र 2025-2027 में एडमिशन के लिए डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित किया जायेगा।
कंप्यूटर बेस्ड मोड में यह प्रवेश परीक्षा होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड शीघ्र ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। उसपर ही एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा तिथि, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय, परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने का समय, परीक्षा का समय सहित अन्य जानकारियां और निर्देश अंकित होंगे।
प्रवेश परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को अपने एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट व संस्थानों की प्राथमिकता के आधार पर संस्थान आवंटित किया जाएगा। इस बात की जानकारी बिहार बोर्ड द्वारा अपडेट कर दिया जायेगा। बता दें कि वर्ष 2025 सत्र के लिए डीएलएड के आवेदन जनवरी के महीने में लिए गए थे। डीएलएड डिप्लोमा प्राप्त युवा प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये शि्क्षक क्लास 1 से 8 तक के टीचरों की वैकेंसी पर अपना आवेदन कर सकते हैं। हालांकि टीईटी पास करना भी अनिवार्य है।
अनारक्षित श्रेणी के लिए 35 फीसदी
आरक्षित श्रेणी के लिए 30 फीसदी ।
प्रवेश परीक्षा का प्रारूप।
120 अंक के परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जायेंगे। हर प्रश्न एक अंक का होगा।
सामान्य हिंदी / उर्दू से 25 प्रश्न
गणित - 25 प्रश्न
विज्ञान - 20 प्रश्न
सामाजिक अध्ययन - 20 प्रश्न
सामान्य अंग्रेजी - 20 प्रश्न
तार्किक व विश्लेषणात्मक क्षमता - 10 प्रश्न