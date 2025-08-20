Bihar DEIED Admit card & exam date 2025: बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तारीख घोषित, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड

प्रवेश परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को अपने एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट व संस्थानों की प्राथमिकता के आधार पर संस्थान आवंटित किया जाएगा। इस बात की जानकारी बिहार बोर्ड द्वारा अपडेट कर दिया जायेगा। बता दें कि वर्ष 2025 सत्र के लिए डीएलएड के आवेदन जनवरी के महीने में लिए गए थे। डीएलएड डिप्लोमा प्राप्त युवा प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये शि्क्षक क्लास 1 से 8 तक के टीचरों की वैकेंसी पर अपना आवेदन कर सकते हैं। हालांकि टीईटी पास करना भी अनिवार्य है।