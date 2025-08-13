Bihar ANM Vacancy 2025: बिहार में नर्स के 5006 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, इस दिन से करें अप्लाई

Bihar ANM Vacancy 2025 बिहार सरकार की ओर से राज्य में 16 हजार से अधिक संख्या में नर्सों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की गयी है। इसमें 11 हजार से अधिक नर्सों की नियुक्ति की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। जबकि पांच हजार नर्सों की नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की गयी है। नये नर्सिंग स्टाफ के सरकारी अस्पतालों में तैनाती से मरीजों को आसानी से सेवाएं मिलेंगी तो दूसरी ओर स्टाफ पर दबाव भी कम होगा।
नर्सों की नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से करायी जा रही है। आयोग द्वारा 11389 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति को लेकर जारी किये गये विज्ञापन के आधार पर परीक्षाएं संपन्न करा ली गयी हैं। उनकी परीक्षा 30 जुलाई, 31 जुलाई, एक अगस्त और आठ अगस्त को विभिन्न केंद्रों पर हुई। इस परीक्षा के प्रश्न पत्र पर 8-11 अगस्त तक ऑनलाइन आपत्ति मांगी गयी थी। अब उनके चयन की प्रक्रिया आरंभ की जायेगी।
इसी प्रकार से राज्य में 498 पदों पर ट्यूटर (नर्सिंग) की नियुक्ति की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में हैं। इनकी परीक्षा 22 अगस्त को राज्य के विभिन्न जिलों में दो पालियों में आयोजित की जायेगी। इसके साथ ही राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन प्राथमिक स्वास्त्य केंद्रों, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अधीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और राज्य के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कुल 5006 एएनएम की संविदा पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया है।
इन पदों पर इच्छुक अभ्यर्थियों को 14 अगस्त से 28 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन का मौका दिया गया है। इन संविदा गत नर्सों की नियुक्ति 11 माह के लिए होगी। इनको एकमुश्त 15 हजार के मानदेय पर नियोजन किया जायेगा। संतोषप्रद कार्य और सेवा के आधार पर संविदा की अवधि को 60 वर्ष की आयु तक के लिए एनएचएम के तहत विस्तारित किया जा सकेगा। समिति द्वारा जारी विज्ञापन में बताया गया है कि 4197 नर्सों की नियुक्ति स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर की जायेगी तो 510 की नियुक्ति राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जबकि 299 की नियुक्ति शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में होगी।