Bihar ANM Vacancy 2025: बिहार में नर्स के 5006 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, इस दिन से करें अप्लाई

इन पदों पर इच्छुक अभ्यर्थियों को 14 अगस्त से 28 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन का मौका दिया गया है। इन संविदा गत नर्सों की नियुक्ति 11 माह के लिए होगी। इनको एकमुश्त 15 हजार के मानदेय पर नियोजन किया जायेगा। संतोषप्रद कार्य और सेवा के आधार पर संविदा की अवधि को 60 वर्ष की आयु तक के लिए एनएचएम के तहत विस्तारित किया जा सकेगा। समिति द्वारा जारी विज्ञापन में बताया गया है कि 4197 नर्सों की नियुक्ति स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर की जायेगी तो 510 की नियुक्ति राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जबकि 299 की नियुक्ति शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में होगी।