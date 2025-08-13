13 अगस्त 2025,

Bihar News: मिंता और आशा देवी के बाद मनतुरिया देवी के उम्र पर विवाद, जानिए चुनाव आयोग ने क्या कहा?

Bihar News बिहार में मनतुरिया देवी के उम्र विवाद की जांच पूरी हो गई। चुनाव आयोग ने जांच के बाद कहा मनतुरिया देवी का उम्र सही है। हमारे अधिकारी ने इसकी जांच की है। उनके उम्र जो अंकित है वो सही है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 13, 2025

चुनाव आयोग का दफ्तर। (फोटो- ANI)

Bihar News बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद प्रकाशित मतदाता सूची के प्रारूप पर दावा-आपत्तियां बढ़ी हैं। मंगलवार को प्रारूप मतदाता सूची में गोपालगंज जिले की एक महिला के उम्र को लेकर विवाद पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि मनतुरिया देवी का उम्र सही है। वे करीब 119 वर्षीय मतदाता हैं। यह महिला लगातार वोट देते आ रही हैं ।

जांच में सामने आयी ये बात

गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड में पिछले दिनों से चल रहे गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान में बघेजी पंचायत के बलहां गांव में जिले की सबसे बुजुर्ग मतदाता स्व. मुखलाल यादव की पत्नी मनतुरिया देवी की जांच की गयी। वह 119 वर्षीय मतदाता हैं। लगातार वोट देते आ रही हैं। आयोग को जब इनकी उम्र को लेकर शंका हुआ तो संतुष्टि के लिए बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी मुकेश कुमार को जांच के लिए भेजा गया। बीडीओ मुकेश कुमार संबंधित बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर आदि के साथ मनतुरिया देवी के घर पहुंचे और उनकी उम्र के बारे में भौतिक सत्यापन किया।

मनतुरिया देवी के बेटा बहू ने क्या कहा?

मनतुरिया देवी के बेटे तथा बेटे की बहू आदि ने उनकी उम्र एक सौ वर्ष से ऊपर बताया। मनतुरिया देवी के आधार कार्ड पर उनकी जन्मतिथि एक जनवरी 1906 है, वोटर लिस्ट में उनकी जन्मतिथि भी यही अंकित है। जबकि उनकी पेंशन पासबुक में उनकी जन्मतिथि 24 अक्तूबर 1907 है। वोटर लिस्ट में बूथ संख्या 337, वोटर क्रमांक 799 तथा इपिक नंबर एमबीएफ 06993663 है। बीडीओ मुकेश कुमार ने बताया कि मैंने पूर्व की मतदाता सूची में महिला के नाम की खोज करायी है और सभी वोटर लिस्ट में उनका नाम अंकित है, वे बहुत पहले से वोट करते आ रही हैं।

Bihar news

Bihar news

Updated on:

13 Aug 2025 07:20 am

Published on:

13 Aug 2025 07:19 am

Bihar News: मिंता और आशा देवी के बाद मनतुरिया देवी के उम्र पर विवाद, जानिए चुनाव आयोग ने क्या कहा?

