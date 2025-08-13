Bihar News: मिंता और आशा देवी के बाद मनतुरिया देवी के उम्र पर विवाद, जानिए चुनाव आयोग ने क्या कहा?

मनतुरिया देवी के बेटे तथा बेटे की बहू आदि ने उनकी उम्र एक सौ वर्ष से ऊपर बताया। मनतुरिया देवी के आधार कार्ड पर उनकी जन्मतिथि एक जनवरी 1906 है, वोटर लिस्ट में उनकी जन्मतिथि भी यही अंकित है। जबकि उनकी पेंशन पासबुक में उनकी जन्मतिथि 24 अक्तूबर 1907 है। वोटर लिस्ट में बूथ संख्या 337, वोटर क्रमांक 799 तथा इपिक नंबर एमबीएफ 06993663 है। बीडीओ मुकेश कुमार ने बताया कि मैंने पूर्व की मतदाता सूची में महिला के नाम की खोज करायी है और सभी वोटर लिस्ट में उनका नाम अंकित है, वे बहुत पहले से वोट करते आ रही हैं।