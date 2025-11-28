बिहार में जनता से दुर्व्यवहार पर अब नहीं बख्शे जाएंगे पुलिसकर्मी, किस बात से नाराज होकर DGP ने जारी किया सख्त आदेश

विनय कुमार, DGP, बिहार पुलिस (फोटो- ANI)
Bihar Police:बिहार में पुलिस व्यवहार को लेकर लगातार उठ रही शिकायतों और हाल के दिनों में सामने आए विवादित मामलों के बाद अब पुलिस मुख्यालय एक्शन मोड में आ गया है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पुलिसकर्मियों के आम जनता के साथ व्यवहार को लेकर पूरे राज्य के पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ अभद्रता या दुर्व्यवहार करने वालों पर तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश में बताया गया है कि हाल के दिनों में पटना के नदी थाना और कटिहार के बारसोई थाना में पुलिसकर्मियों द्वारा असभ्य व्यवहार करने के मामलों के सामने आने के बाद उन्हें निलंबित किया गया था। इसके बाद DGP विनय कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को चिट्ठी जारी कर अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने का निर्देश दिया। DGP ने स्पष्ट किया कि ऐसी घटनाएं किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ अच्छी पुलिसिंग से ही लोगों का भरोसा मजबूत होगा और क्राइम कंट्रोल असरदार तरीके से होगा।
24 नवंबर को हुई वेलफेयर फंड मीटिंग में बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बेहतर पुलिसिंग और जनता के प्रति सेंसिटिव अप्रोच की जरूरत पर जोर दिया था। इस पर हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए DGP ने कहा कि कुछ पुलिस अधिकारियों के खराब बर्ताव ने पूरे डिपार्टमेंट की इमेज खराब की है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से पुलिस पर से जनता का भरोसा उठता है और कोऑपरेटिव माहौल कमज़ोर होता है।
27 नवंबर को अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी पत्र के माध्यम से साफ निर्देश दिए गए थे कि सभी सीनियर अफसर यह पक्का करें कि उनके सबऑर्डिनेट लोग नागरिकों से पूरी तमीज और इज्जत से बात करें। पत्र में कहा गया है कि नागरिकों के साथ तहजीब से पेश आएं और बातचीत करें एवं नियमों के मुताबिक ड्यूटी करें। जो पुलिस अफसर या कर्मचारी बदतमीज़ी से पेश आएंगे, उनकी पहचान की जाएगी और उनके ख़िलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा।
पत्र में यह भी कहा गया है कि विभाग की गरिमा और भरोसे को बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को नागरिकों से संवाद के दौरान संयम और धैर्य का परिचय देना होगा। पुलिसकर्मी किसी भी परिस्थिति में गाली-गलौज, दुव्यर्वहार या अनावश्यक बल प्रयोग न करें। अधिकारियों को यह भी सख्त हिदायत दी गई कि वे न सिर्फ गलत व्यवहार के मामलों को गंभीरता से लें, बल्कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ तुरंत डिसिप्लिनरी एक्शन भी लें।
