बिहार में जनता से दुर्व्यवहार पर अब नहीं बख्शे जाएंगे पुलिसकर्मी, किस बात से नाराज होकर DGP ने जारी किया सख्त आदेश

पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश में बताया गया है कि हाल के दिनों में पटना के नदी थाना और कटिहार के बारसोई थाना में पुलिसकर्मियों द्वारा असभ्य व्यवहार करने के मामलों के सामने आने के बाद उन्हें निलंबित किया गया था। इसके बाद DGP विनय कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को चिट्ठी जारी कर अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने का निर्देश दिया। DGP ने स्पष्ट किया कि ऐसी घटनाएं किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ अच्छी पुलिसिंग से ही लोगों का भरोसा मजबूत होगा और क्राइम कंट्रोल असरदार तरीके से होगा।