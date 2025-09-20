प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर के खातों में इस दिन आएगी सैलरी, यूनिवर्सिटी टीचर के वेतन को लेकर पढ़िए क्या है अपडेट

शिक्षा सचिव ने इस मामले को लेकर सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को पत्र लिखकर प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के वेतन को लेकर पूछा है कि क्यों नहीं इनका वेतन निर्गत किया गया है। अधिकतर प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक को पहले प्रान संख्या आवंटित है और एचआरएमएस पोर्ट पर अपडेट है। फिर क्यों इनको वेतन नहीं मिले हैं। जिनकी सैलरी नहीं मिली है उनकी सैलरी हर हाल में पूजा से पहले दे दें।