प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर के खातों में इस दिन आएगी सैलरी, यूनिवर्सिटी टीचर के वेतन को लेकर पढ़िए क्या है अपडेट

Bihar News शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) से चयनित प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का बकाया वेतन को शीघ्र भुगतान करने का निर्देश दिया है। प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का दो महीने से वेतन नहीं मिला है। शिक्षा विभाग के सचिव सह माध्यमिक शिक्षा निदेशक दिनेश कुमार ने बकाया वेतन एक सप्ताह में भुगतान का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नवरात्र में प्रधान शिक्षकों और हेडमास्टरों के खाते में सैलरी हर हाल में डाल दी जाए।
शिक्षा सचिव ने इस मामले को लेकर सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को पत्र लिखकर प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के वेतन को लेकर पूछा है कि क्यों नहीं इनका वेतन निर्गत किया गया है। अधिकतर प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक को पहले प्रान संख्या आवंटित है और एचआरएमएस पोर्ट पर अपडेट है। फिर क्यों इनको वेतन नहीं मिले हैं। जिनकी सैलरी नहीं मिली है उनकी सैलरी हर हाल में पूजा से पहले दे दें।
विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों और सेवानिवृत कर्मियों को सितंबर माह का वेतन और पेंशन भुगतान के लिए सरकार ने 325 करोड़ 82 लाख की राशि आज जारी कर दी। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. एन. के. अग्रवाल ने शुक्रवार को पीयू, एमयू, बीआरए, जेपी और टीएमबीयू सहित सभी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव को पत्र भेज कर इसकी सूचना भी दे दी है।
बिहार के सभी शिक्षकों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अब अपनी छुट्टी लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिनको भी छुट्टी लेनी होगी उनको इसके लिए एचआरएमएस पोर्टल पर अपना आवेदन देना होगा। शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन मनोरंजन कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ (स्थापना) को पत्र भेजा है।