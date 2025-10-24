बिहार चुनाव: सीवान में अमित शाह ने शहाबुद्दीन का नाम लेकर लालू पर कसा तंज, पढ़िए महागठबंधन पर क्या कहा?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फोटो-एक्स)
बिहार में चुनाव की तारीख करीब आने के साथ राजनीतिक पार्टियों की बयानबाजी तल्ख हो गई है।एनडीए और महागठबंधन अब लगातार एक दूसरे पर निशाना साध कर तल्ख बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बक्सर की अपनी रैली में महागठबंधन पर जहां हमला बोला और युवाओं को ‘जिगर का टुकड़ा' बोला। वहीं सीवान में की अपनी रैली में शहाबुद्दीन के बेटे को सीवान में टिकट देने पर लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा। उन्होंने आगे कहा लालू प्रसाद ऐसा कर के सीवान वालों को डराना चाहते हैं।
अमित शाह ने कहा कि सीवान में महागठबंधन ने जहां शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया वहीं एनडीए ने इस सीट से पुलिस से रिटायर आनंद मिश्र को मैदान में उतारा है। लालू प्रसाद पर इसपर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर बिहार में एक बार फिर से जंगलराज लाना चाहते हैं। लेकिन, बक्सर के लोग बाहुबलियों से डरने वाले नहीं हैं।
अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस और आरजेडी टिकट को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं। जबकि NDA एकजुट होकर बिहार को आगे बढ़ाने की तैयारी में लगा है। 14 नवंबर को जो नतीजे आयेंगे उसमें साफ हो जायेगा कि लालू के बेटे का परचा साफ हो गया और प्रदेश में एक बार फिर से NDA की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सौगात दी है। विपक्ष की तरह रंगदारी मांगने का काम नहीं करती है।
एनडीए की सरकार ने देशभर में 15 करोड़ घरों तक नल का जल पहुंचाया है, 13 करोड़ किसानों के खाते में हर साल 6 हज़ार रुपये भेजे गए, 12 करोड़ शौचालय बनवाकर सम्मान दिया, 10 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया, 4 करोड़ गरीबों को मिला पक्का घर दिया गया। इसके साथ ही हमारी सरकार ने 75 करोड़ से इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराया है। NDA जनता के विकास के लिए काम करती है, परिवारवाद नहीं. NDA ने 1 करोड़ जीविका दीदी को दिए 1000 रुपये की सहायता दी है।
