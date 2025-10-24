Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार चुनाव: सीवान में अमित शाह ने शहाबुद्दीन का नाम लेकर लालू पर कसा तंज, पढ़िए महागठबंधन पर क्या कहा?

बिहार चुनाव सीवान में अमित शाह ने कहा कि लालू प्रसाद ने सीवान के रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर सीवान को डराना चाहते हैं। लेकिन, सीवान की जनता ने यहां से लालू प्रसाद को जवाब देगी।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 24, 2025

Amit Shah

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फोटो-एक्स)

बिहार में चुनाव की तारीख करीब आने के साथ राजनीतिक पार्टियों की बयानबाजी तल्ख हो गई है।एनडीए और महागठबंधन अब लगातार एक दूसरे पर निशाना साध कर तल्ख बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बक्सर की अपनी रैली में महागठबंधन पर जहां हमला बोला और युवाओं को ‘जिगर का टुकड़ा' बोला। वहीं सीवान में की अपनी रैली में शहाबुद्दीन के बेटे को सीवान में टिकट देने पर लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा। उन्होंने आगे कहा लालू प्रसाद ऐसा कर के सीवान वालों को डराना चाहते हैं।

शहाबुद्दीन का नाम लेकर लालू पर कसा तंज

अमित शाह ने कहा कि सीवान में महागठबंधन ने जहां शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया वहीं एनडीए ने इस सीट से पुलिस से रिटायर आनंद मिश्र को मैदान में उतारा है। लालू प्रसाद पर इसपर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देकर बिहार में एक बार फिर से जंगलराज लाना चाहते हैं। लेकिन, बक्सर के लोग बाहुबलियों से डरने वाले नहीं हैं।

सीटों के लिए मारामारी

अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस और आरजेडी टिकट को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं। जबकि NDA एकजुट होकर बिहार को आगे बढ़ाने की तैयारी में लगा है। 14 नवंबर को जो नतीजे आयेंगे उसमें साफ हो जायेगा कि लालू के बेटे का परचा साफ हो गया और प्रदेश में एक बार फिर से NDA की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सौगात दी है। विपक्ष की तरह रंगदारी मांगने का काम नहीं करती है।

एनडीए के कार्यकाल में रंगदारी नहीं काम हुआ है

एनडीए की सरकार ने देशभर में 15 करोड़ घरों तक नल का जल पहुंचाया है, 13 करोड़ किसानों के खाते में हर साल 6 हज़ार रुपये भेजे गए, 12 करोड़ शौचालय बनवाकर सम्मान दिया, 10 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया, 4 करोड़ गरीबों को मिला पक्का घर दिया गया। इसके साथ ही हमारी सरकार ने 75 करोड़ से इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराया है। NDA जनता के विकास के लिए काम करती है, परिवारवाद नहीं. NDA ने 1 करोड़ जीविका दीदी को दिए 1000 रुपये की सहायता दी है।

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव: मैथिली ठाकुर ने ‘पाग’ में खाया मखाना, BJP विधायक ने फेंका पाग, वीडियो वायरल
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

24 Oct 2025 08:17 pm

Published on:

24 Oct 2025 08:15 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार चुनाव: सीवान में अमित शाह ने शहाबुद्दीन का नाम लेकर लालू पर कसा तंज, पढ़िए महागठबंधन पर क्या कहा?

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

पीएम मोदी बिहार में विकास पर नहीं, सरकारी खर्च पर लालू जी पर बोलने आते हैं? पढ़िए मीसा भारती ने ऐसा क्यों कहा?

पटना

बिहार चुनाव में भोजपुरिया जंग, रवि किशन ने खेसारी लाल को बताया सनातन विरोधी, कहा- छोटा भाई अगर अधर्मी हुआ तो वाण चलेगा

रवि किशन ने खेसारी लाल को बताया सनातन विरोधी,
पटना

पीएम मोदी के बयानों पर तेज प्रताप ने किया पलटवार, तेजस्वी के सीएम फेस पर कही ये बात

Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय

PM Modi Rally: PM मोदी ने जलवाई मोबाइल की लाइट, पूछा- अब लालटेन की ज़रूरत है क्या?

pm modi rally
पटना

Chhath Puja 2025, Nahay Khay: नहाए खाय के साथ छठ पूजा होता है शुरू, जानिए तारीख, शुभ मुहूर्त और नियम

chhath puja 2025, chhath puja 2025 date, chhath puja 2025 kab hai,
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.