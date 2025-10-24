बिहार चुनाव: सीवान में अमित शाह ने शहाबुद्दीन का नाम लेकर लालू पर कसा तंज, पढ़िए महागठबंधन पर क्या कहा?

एनडीए की सरकार ने देशभर में 15 करोड़ घरों तक नल का जल पहुंचाया है, 13 करोड़ किसानों के खाते में हर साल 6 हज़ार रुपये भेजे गए, 12 करोड़ शौचालय बनवाकर सम्मान दिया, 10 करोड़ परिवारों को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया, 4 करोड़ गरीबों को मिला पक्का घर दिया गया। इसके साथ ही हमारी सरकार ने 75 करोड़ से इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराया है। NDA जनता के विकास के लिए काम करती है, परिवारवाद नहीं. NDA ने 1 करोड़ जीविका दीदी को दिए 1000 रुपये की सहायता दी है।