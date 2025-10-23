बिहार विधानसभा चुनाव: मैथिली ठाकुर ने ‘पाग’ में खाया मखाना, BJP विधायक ने फेंका पाग, वीडियो वायरल

इसपर कार्यक्रम में आए लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडया पर बड़ी तेजी से अब वायरल हो रहा है। हालांकि इस घटना के बाद बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने कहा कि पाग को केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग सम्मान करते हैं। ऐसे में इसका मैं कैसे अपमान कर सकती हूं। मैं तो ऐसा करने के संबंध में सोच भी नहीं सकती हूं। इस पाग को विद्यापति ने अपने सिर पर धारण किया था। पीएम मोदी ने इसे सबसे ऊपर रखा है। ऐसे में मेरी क्या औकात है कि मैं इसका अपमान करूं। यह विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और वीडियो ने सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मैथिली ठाकुर से कई तरह के सवाल कर रहे हैं।