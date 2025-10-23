Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: मैथिली ठाकुर ने ‘पाग’ में खाया मखाना, BJP विधायक ने फेंका पाग, वीडियो वायरल

बिहार विधानसभा चुनाव में अलीनगर विधानसभा से BJP प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के समर्थन में आयोजित NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में बवाल हो गया।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 23, 2025

मैथिली ठाकुर

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दरभंगा के अलीनगर विधानसभा में BJP प्रत्याशी मैथिली ठाकुर के समर्थन में NDA कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। लेकिन इस सम्मेलन के दौरान हंगामा शुरू हो गया। दरअसल, UP बलिया की बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने मिथिला पाग दिखाते हुए कहा, मिथिल की पहचना और सम्मान ये पग नहीं मैथिली ठाकुर हैं। यह कहते हुए भाजपा की महिला विधायक ने पाग को सामने टेबल पर फेंक दिया।

सीनियर नेताओं के सामने फेंका पाग

इस घटना पर वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई। लोगों ने कहा कि पाग का इस तरह अपमान करने से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार सरकार के मंत्री हरि सहनी, दरभंगा से सांसद डॉ. गोपालजी ठाकुर, जिला चुनाव प्रभारी उपेंद्र तिवारी, भाजपा दरभंगा पूर्वी जिलाध्यक्ष विनय पासवान समेत अन्य नेता मौजूद थे।

वीडियो वायरल होने पर मांगी माफी

इसपर कार्यक्रम में आए लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडया पर बड़ी तेजी से अब वायरल हो रहा है। हालांकि इस घटना के बाद बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने कहा कि पाग को केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग सम्मान करते हैं। ऐसे में इसका मैं कैसे अपमान कर सकती हूं। मैं तो ऐसा करने के संबंध में सोच भी नहीं सकती हूं। इस पाग को विद्यापति ने अपने सिर पर धारण किया था। पीएम मोदी ने इसे सबसे ऊपर रखा है। ऐसे में मेरी क्या औकात है कि मैं इसका अपमान करूं। यह विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और वीडियो ने सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मैथिली ठाकुर से कई तरह के सवाल कर रहे हैं।

'पाग' में खाया मखाना

NDA कार्यकर्ता सम्मेलन से निकलने के बाद BJP प्रत्याशी मैथिली ठाकुर वोटरों से बातचीत कर रही थीं। इस दौरान वो मिथिला के सम्मान पाग को कटोरा बनाकर उसमें मखाना खाते दिखी। यह वीडियो भी सोशल मीडिया खूब वायरल हो रहा है। मिथिला के लोग इसका अपने अपने अंदाज से विरोध कर रहे हैं। छात्र संगठन एमएसयू (मिथिला स्टूडेंट यूनियन) ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है।

खबर शेयर करें:

