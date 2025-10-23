बिहार चुनाव 2025: बिहार के इन 51 सीटों पर होगी आरजेडी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 24 अक्तूबर में अपनी चुनावी सभा करेंगे। दोनों नेता बिहार में दो-दो चुनावी रैलियां करेंगे। बिहार भाजपा की ओर से बुधवार को इसको लेकर जानकारी शेयर करते हुए कहा गया कि जेपी नड्डा गुरुवार को बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे औरंगाबाद जिले के गोह और वैशाली जिले के पातेपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इन रैलियों से वे एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। औरंगाबाद महागठबंधन का गढ़ है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन यहां से सभी सीटों पर विजयी हुई थी। 24 अक्तूबर शुक्रवार को पीएम मोदी और अमित शाह का बिहार के दौरे पर रहेंगे। 24 अक्टूबर को पीएम मोदी समस्तीपुर और बेगूसराय में अपनी चुनावी सभा करेंगे। जबकि इसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीवान और बक्सर में अपनी चुनावी सभा करेंगे।