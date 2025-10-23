बिहार चुनाव 2025: बिहार के इन 51 सीटों पर होगी आरजेडी और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई

बिहार चुनाव (फोटो : फ्री पिक)
बिहार में 51 विधानसभा सीटों पर आरजेडी और बीजेपी के बीच आमने-सामने की टक्कर है। बिहार में बीजेपी एनडीए गठबंधन के 101 तथा आरजेडी महागठबंधन के 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें 51 ऐसी सीटें हैं जहां आरजेडी और बीजेपी आमने सामने हैं। इनमें डिप्टी सम्राट चौधरी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का भी क्षेत्र शामिल है। तारापुर विधानसभा सीट पर सम्राट चौधरी चुनाव मैदान में हैं वहीं राघोपुर विधानसभा सीट पर तेजस्वी यादव चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी के दोनों पूर्व सांसद दानापुर से रामकृपाल यादव और सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू भी लड़ाई भी आरजेडी प्रत्याशियों से है।
बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी और बीजेपी ही ऐसे दो दल हैं, जिनको चुनाव में सबसे अधिक सीटें मिली थीं। आरजेडी को 75 और बीजेपी को 74 सीटें मिली थी। इस बार ये दोनों दल 51 सीटों पर आमने सामने है। इसपर कौन चुनाव जीतेगा यह तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन, इतना तय है कि इन सीटों पर सबकी नजरें होंगी। बीजेपी की ओर से 16 अक्तूबर तक अपने सभी 101 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी। वहीं, आरजेडी ने 20 अक्तूबर को अपने सभी 143 उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक कर दी थी।
बिहार के 243 विधान सभा सीटों में इन 51 सीटों पर बीजेपी और आरजेडी के बीच लड़ाई है, उनमें लालगंज, पातेपुर (अजा), मोहिउद्दीनगर, कटोरिया, तारापुर, मुंगेर, बांकीपुर, मधुबन, मोतिहारी, ढाका, परिहार, सीतामढ़ी, खजौली, बिस्फी, राजनगर (अजा), छातापुर, नरपतगंज, प्राणपुर, केवटी, अलीनगर, बनियापुर, छपरा, सोनपुर, बाढ़, शाहपुर, रामनगर (अजा), नरकटियागंज, हरसिद्धि (अजा), कल्याणपुर, चिरैया, कोचाधामन, बायसी, राघोपुर, पीरपैंती (अजा), रामगढ़, मोहनियां, भभुआ ,कुढ़नी, साहेबगंज, बैकुंठपुर, सीवान, गोरियाकोठी, तरैया, अमनौर, हाजीपुर, दानापुर, बड़हरा, गुरुआ, वारिसलीगंज, जमुई, और गोह शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 24 अक्तूबर में अपनी चुनावी सभा करेंगे। दोनों नेता बिहार में दो-दो चुनावी रैलियां करेंगे। बिहार भाजपा की ओर से बुधवार को इसको लेकर जानकारी शेयर करते हुए कहा गया कि जेपी नड्डा गुरुवार को बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे औरंगाबाद जिले के गोह और वैशाली जिले के पातेपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इन रैलियों से वे एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। औरंगाबाद महागठबंधन का गढ़ है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन यहां से सभी सीटों पर विजयी हुई थी। 24 अक्तूबर शुक्रवार को पीएम मोदी और अमित शाह का बिहार के दौरे पर रहेंगे। 24 अक्टूबर को पीएम मोदी समस्तीपुर और बेगूसराय में अपनी चुनावी सभा करेंगे। जबकि इसी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीवान और बक्सर में अपनी चुनावी सभा करेंगे।
