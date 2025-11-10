Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार चुनाव 2025: RJD की रैली में जब उतरने लगा बीजेपी का हेलीकॉप्टर, देखिए वीडियो फिर क्या हुआ..

बिहार के भागलपुर में बीजेपी नेता और  उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी  का हेलीकॉप्टर भोजपुरी फिल्म अभिनेता खेसारी लाल यादव की चुनावी सभा में उतरने लगा, लेकिन,जैसे ही नीचे राजद के हरे झंडे दिखे पायलट ने हेलीकॉप्टर को फिर से ऊपर उड़ा लिया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 10, 2025

खेसारी यादव की सभा में उतरने लगा सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर। फोटो -सोशल मीडिया

बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान रविवार की शाम में कुछ ऐसा वाक्या हआ कि सोशल मीडिया पर वीडियो बड़ी तेजी से शेयर होने लगा। वायरल हो रहे वीडियो पर लोग की मजेदर कमेंट्स कर रहे हैं। आरजेडी कार्यकर्ता भी वीडियो शेयर कर खूब मजे ले रहे हैं।

क्या है पूरा मामला

यह पूरा वाक्या रविवार की शाम का है। दूसरे और अन्तिम चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने वाला था। इसी दौरान बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव में भोजपुरी फिल्म अभिनेता खेसारी लाल यादव के चुनावी सभा को बड़ी तैयारी की गई थी। बड़ी संख्या में भीड़ भी उनको देखने और सुनने पहुंचे थे। इसी क्रम में उप-मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर गलती से खेसारी लाल यादव की जनसभा को लेकर बने हेलीपैड पर उतरने लगा। हालांकि गलती का पता चलते ही आनन फानन में पायलट ने हेलीकॉप्टर को तुरंत उड़ा लिया। लेकिन, आरजेडी कार्यकर्ता इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से शेयर हो रहे हैं।

खेसाली लाल के लिए एकत्रित थी भीड़

यह पूरा नज़ारा किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। हेलीकॉप्टर जैसे ही नीचे उतरा, भीड़ में 'तेजस्वी यादव' के जयकारे गूंज उठे। लेकिन, जैसे ही कार्यकर्ताओं ने देखा कि हेलीकॉप्टर बीजेपी का है तो वे आक्रोशित हो गए। जोर-जोर से हल्ला करने लगे। हवा में RJD के झंडे लहराने लगे। स्थानीय लोगों के विरोध , भीड़ और आरजेडी के झंडे देख पायलट को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत ही हेलीकॉप्टर को बिना उतारे, वापस हवा में उठाकर दूसरी दिशा में मोड़ लिया। लोकप्रिय भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का यहां पर RJD प्रत्याशी रजनीश यादव के समर्थन में जनसभा को लेकर भीड़ एकत्रित हुई थी। सभा को लेकर लोगों की भारी भीड़ जमा थी।

सोशल मीडिया पर वीडियो बना चर्चा का विषय

इस पूरे वाकया का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहा है। इसपर यूजर खूब मजे भी ले रहे हैं। एक यूजर ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि 'सम्राट चौधरी को भी खेसारी यादव की भीड़ ने खींच लिया!' वीडियो पर इसी प्रकार के मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं। एक ने लिखा है कि यह 'बिहार चुनाव का सबसे मनोरंजक पल' रहा।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव 2025: बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने क्यों कहा राहुल गांधी जुबान संभालकर बात करें?
पटना
rahul randhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

10 Nov 2025 03:38 pm

Published on:

10 Nov 2025 03:30 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार चुनाव 2025: RJD की रैली में जब उतरने लगा बीजेपी का हेलीकॉप्टर, देखिए वीडियो फिर क्या हुआ..

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Election: ‘4 दिन बाद भी डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया’, दूसरे चरण के मतदान से पहले तेजस्वी ने EC पर लगाया बड़ा आरोप

तेजस्वी यादव ने EC पर साधा निशाना
राष्ट्रीय

Bihar Chunav: मां सीता की धरती पर दिलचस्प होगा मुकाबला, RJD के 2 चेहरे आमने-सामने, 3 महिलाओं के बीच कांटे की टक्कर!

राष्ट्रीय

Bihar Election: वोटिंग से एक दिन पहले RJD को झटका, पूर्व प्रत्याशी सुरेश यादव BJP में शामिल

bihar election
पटना

‘काबिलियत है तो केस करें…’, वोट चोरी पर राहुल गांधी को गिरिराज सिंह की चुनौती

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.