बिहार चुनाव 2025: RJD की रैली में जब उतरने लगा बीजेपी का हेलीकॉप्टर, देखिए वीडियो फिर क्या हुआ..

खेसारी यादव की सभा में उतरने लगा सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर। फोटो -सोशल मीडिया
बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान रविवार की शाम में कुछ ऐसा वाक्या हआ कि सोशल मीडिया पर वीडियो बड़ी तेजी से शेयर होने लगा। वायरल हो रहे वीडियो पर लोग की मजेदर कमेंट्स कर रहे हैं। आरजेडी कार्यकर्ता भी वीडियो शेयर कर खूब मजे ले रहे हैं।
यह पूरा वाक्या रविवार की शाम का है। दूसरे और अन्तिम चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने वाला था। इसी दौरान बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव में भोजपुरी फिल्म अभिनेता खेसारी लाल यादव के चुनावी सभा को बड़ी तैयारी की गई थी। बड़ी संख्या में भीड़ भी उनको देखने और सुनने पहुंचे थे। इसी क्रम में उप-मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर गलती से खेसारी लाल यादव की जनसभा को लेकर बने हेलीपैड पर उतरने लगा। हालांकि गलती का पता चलते ही आनन फानन में पायलट ने हेलीकॉप्टर को तुरंत उड़ा लिया। लेकिन, आरजेडी कार्यकर्ता इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से शेयर हो रहे हैं।
यह पूरा नज़ारा किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। हेलीकॉप्टर जैसे ही नीचे उतरा, भीड़ में 'तेजस्वी यादव' के जयकारे गूंज उठे। लेकिन, जैसे ही कार्यकर्ताओं ने देखा कि हेलीकॉप्टर बीजेपी का है तो वे आक्रोशित हो गए। जोर-जोर से हल्ला करने लगे। हवा में RJD के झंडे लहराने लगे। स्थानीय लोगों के विरोध , भीड़ और आरजेडी के झंडे देख पायलट को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत ही हेलीकॉप्टर को बिना उतारे, वापस हवा में उठाकर दूसरी दिशा में मोड़ लिया। लोकप्रिय भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव का यहां पर RJD प्रत्याशी रजनीश यादव के समर्थन में जनसभा को लेकर भीड़ एकत्रित हुई थी। सभा को लेकर लोगों की भारी भीड़ जमा थी।
इस पूरे वाकया का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहा है। इसपर यूजर खूब मजे भी ले रहे हैं। एक यूजर ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि 'सम्राट चौधरी को भी खेसारी यादव की भीड़ ने खींच लिया!' वीडियो पर इसी प्रकार के मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं। एक ने लिखा है कि यह 'बिहार चुनाव का सबसे मनोरंजक पल' रहा।
