बिहार चुनाव 2025: RJD की रैली में जब उतरने लगा बीजेपी का हेलीकॉप्टर, देखिए वीडियो फिर क्या हुआ..

यह पूरा वाक्या रविवार की शाम का है। दूसरे और अन्तिम चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने वाला था। इसी दौरान बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव में भोजपुरी फिल्म अभिनेता खेसारी लाल यादव के चुनावी सभा को बड़ी तैयारी की गई थी। बड़ी संख्या में भीड़ भी उनको देखने और सुनने पहुंचे थे। इसी क्रम में उप-मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का हेलीकॉप्टर गलती से खेसारी लाल यादव की जनसभा को लेकर बने हेलीपैड पर उतरने लगा। हालांकि गलती का पता चलते ही आनन फानन में पायलट ने हेलीकॉप्टर को तुरंत उड़ा लिया। लेकिन, आरजेडी कार्यकर्ता इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से शेयर हो रहे हैं।