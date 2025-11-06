Bihar Election 2025: लखीसराय में बूथ कैप्चरिंग की खबर के बाद मचा हड़कंप, मौके पर पहुंचे SP

बिहार में आज विधासभा चुनाव 2025 के लिए पहले फेज की वोटिंग शुरु हो गई है। आज 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे है और सुबह 9 बजे तक 13.13 फीसदी वोटिंग भी हो चुकी है। इसी बीच राज्य के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के विधानसभा क्षेत्र लखीसराय के हलसी प्रखंड के खुडयारी गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बूथ संख्या 404, 405 को कैप्चर करने की बात कही जा रही थी। इसका मतलब है कि कुछ बदमाशों ने किसी मतदान केंद्र पर कब्जा कर के उम्मीदवार की जीत के लिए मतदाताओं की जगह वोट डाल रहे है। हालांकि यह बूथ कैप्चरिंग किस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए की गई है यह सामने नहीं आ पाया है।