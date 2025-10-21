बिहार विधानसभा चुनाव: 243 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन ने उतारे 254 उम्मीदवार

महागठबंधन के पांच सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी आमने-सामने हैं। ये सीट है सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज, नरकटियागंज और वैशाली। वहीं, 2 सीटों (चैनपुर और बाबू बरही) पर वीआईपी और आरजेडी में सीधी टक्कर है। इसके अलावा 4 सीटों (बछवाड़ा, करगहर, बिहारशरीफ और राजापाकर ) पर कांग्रेस और सीपीआई के बीच मुकाबला है। इन सीटों पर दोनों दल आमने-सामने हैं। इन सीटों पर महागठबंधन के दो-दो उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से कार्यकर्ताओं के असमंजस की स्थिति है। एक ही गठबंधन के झंडे तले दो प्रचार कार्यालय, दो पोस्टर और दो उम्मीदवार होने से वोटर भी असमंजस्य में दिखाई दे रहे हैं।