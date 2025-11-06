छपरा में 150 नाम वोटर लिस्ट से गायब, RJD ने NDA पर लगाया स्लो वोटिंग का आरोप

तेजस्वी यादव (फोटो- एएनआई)
बिहार में जोरो-शोरों से पहले चरण के मतदान शुरु हो चुके है। आज राज्य के 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे है। इसी बीच छपरा विधानसभा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां ब्रह्मपुर मोहल्ले के करीब 150 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब होने के बाद हंगामा मच गया है। वोट देने पहुंचे लोगों के नाम लिस्ट में न होने के बाद मतदाताओं में आक्रोश है। उन्होंने इसे साजिश बताते हुए BLO पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों ने मतदान केंद्र पर हंगामा शुरु कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगाए। उनका कहना है कि सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद भी हम वोट नहीं दे पा रहे है और यह सब BLO के अपना काम सही से पूरा न करने के चलते हुआ है।
इसी बीच विपक्षी दल आरजेडी ने NDA पर महागठबंधन के मजबूत बूथों पर जानबूझ के धीमी वोटिंग कराने का आरोप लगाया है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि, वोटिंग स्लो करने के लिए इन बूथों पर बार बार लाइट काटी जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों का खंडन करते हुए इन्हें झूठा बताया। आयोग ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि सभी बूथों पर प्रोटोकॉल के तहत वोटिंग कराई जा रही है। लाइट काटने के साथ साथ राजद ने एनडीए पर बूथ कैप्चरिंग का भी आरोप लगाया है। पार्टी ने सत्ताधारी गठबंधन पर लखीसराय में बूथ कैपचरिंग करने का आरोप लगाया, जिसके बाद SP अजय कुमार ने मौके पर पहुंच कर स्थिति की जांच की और इस तरह की सभी अफवाहों का खंडन कर दिया।
बता दें कि, पहले फेज की वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी, जबकि सिमरी बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर (मुंगेर जिला) और जमालपुर जैसे संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के मध्यनजर पांच बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। सुबह 11 बजे तक 27.65 फीसदी वोट डाले जा चुके है। कुल 243 सीटों में से 121 सीटों पर आज वोटिंग होगी और बाकि बची सीटों पर 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान किया जाएगा। आज की 104 सीटों पर महागठबंधन और NDA के बीच सीधी लड़ाई है, जबकि 17 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। पहले फेज में तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट और उनके भाई तेज प्रताप की महुआ सीट के साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तारापुर सीट और मैथिली ठाकुर की अलीनगर सीट पर खास फोकस रहने वाला है।
