छपरा में 150 नाम वोटर लिस्ट से गायब, RJD ने NDA पर लगाया स्लो वोटिंग का आरोप

बिहार में जोरो-शोरों से पहले चरण के मतदान शुरु हो चुके है। आज राज्य के 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे है। इसी बीच छपरा विधानसभा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां ब्रह्मपुर मोहल्ले के करीब 150 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब होने के बाद हंगामा मच गया है। वोट देने पहुंचे लोगों के नाम लिस्ट में न होने के बाद मतदाताओं में आक्रोश है। उन्होंने इसे साजिश बताते हुए BLO पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों ने मतदान केंद्र पर हंगामा शुरु कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगाए। उनका कहना है कि सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद भी हम वोट नहीं दे पा रहे है और यह सब BLO के अपना काम सही से पूरा न करने के चलते हुआ है।