NDA में सीटों की संख्या पर बनी बात, सीट बंटवारे पर चर्चा जारी, बिहार में अब को बड़ा भाई भी नहीं…

बिहार चुनाव (फोटो : फ्री पिक)
Bihar Election बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के 6 दिनों बाद एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी गई। सीट बंटवारे की जानकारी एलजेपी (आर) के चीफ चिराग पासवान समेत बिहार बीजेपी चुनाव प्रभार धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट करके दी है. फॉर्मूले के तहत बीजेपी 101, जेडीयू 101, एलजेपी (आर) 29, हम 6 और आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन,कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। यह तय नहीं हुआ है। इसपर अभी भी पेंच फंसा है। सीट बंटवारे में एक और अन्तर साफ दिखा कि बिहार में अब कोई बड़ा भाई और छोटा भाई की भूमिका नहीं रहेगा। अर्थात जदयू और बीजेपी दोनों 101 -101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे में राज्य में बड़ा भाई- छोटा भाई की बातें खत्म हो गई।
बिहार विधानसभा चुनाव में अब कोई बड़ा भाई नहीं होगा। अभी तक JDU भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती रही थी। लेकिन 2025 में पहली बार बिहार विधानसभा सभा चुनाव में दोनों दल बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने इससे यह संदेश देने का प्रयास किया है कि NDA में सब बराबर हैं। एनडीए के सीट शेयरिंग में HUM और RLM को भी 6-6 सीटें दी गई हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में HUM को 7 सीटें दी गई थीं।
एनडीए में केवल सीट बंटवारा तय हुआ है। सीटों की संख्या तय नहीं हुई है। कौन सी सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा इसपर अभी चर्चा अधूरी है। इसपर अभी चर्चा होनी बाकी है। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक चिराग को उनकी मनपंसद तीन सीटें दे दी गई हैं। माना जा रहा है कि कल तक सीटों को लेकर चर्चा पूरी होने की संभावना है।
जेडीयू (JDU) 101
बीजेपी (BJP) 101
लोजपा (रामविलास) [LJP(R)] 29
रालोमो (RLM) 6
हम (HAM) 6
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव 2025