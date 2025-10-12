NDA में सीटों की संख्या पर बनी बात, सीट बंटवारे पर चर्चा जारी, बिहार में अब को बड़ा भाई भी नहीं…

Bihar Election बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के 6 दिनों बाद एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी गई। सीट बंटवारे की जानकारी एलजेपी (आर) के चीफ चिराग पासवान समेत बिहार बीजेपी चुनाव प्रभार धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट करके दी है. फॉर्मूले के तहत बीजेपी 101, जेडीयू 101, एलजेपी (आर) 29, हम 6 और आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन,कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। यह तय नहीं हुआ है। इसपर अभी भी पेंच फंसा है। सीट बंटवारे में एक और अन्तर साफ दिखा कि बिहार में अब कोई बड़ा भाई और छोटा भाई की भूमिका नहीं रहेगा। अर्थात जदयू और बीजेपी दोनों 101 -101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे में राज्य में बड़ा भाई- छोटा भाई की बातें खत्म हो गई।