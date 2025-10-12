Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

NDA में सीटों की संख्या पर बनी बात, सीट बंटवारे पर चर्चा जारी, बिहार में अब को बड़ा भाई भी नहीं…

Bihar Election:   बिहार में एनडीए के सीट शेयरिंग तय हो गया है। सीट शेयरिंग पर सीटों की संख्या तय कर दी गई है,लेकिन कौन कहां से लड़ेगा इसपर अभी बैठक जारी है। एनडीए सूत्रों का कहना है इसपर सोमवार को फैसला हो सकता है। 

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 12, 2025

Bihar Election 2025

बिहार चुनाव (फोटो : फ्री पिक)

Bihar Election बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के 6 दिनों बाद एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी गई। सीट बंटवारे की जानकारी एलजेपी (आर) के चीफ चिराग पासवान समेत बिहार बीजेपी चुनाव प्रभार धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट करके दी है. फॉर्मूले के तहत बीजेपी 101, जेडीयू 101, एलजेपी (आर) 29, हम 6 और आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन,कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। यह तय नहीं हुआ है। इसपर अभी भी पेंच फंसा है। सीट बंटवारे में एक और अन्तर साफ दिखा कि बिहार में अब कोई बड़ा भाई और छोटा भाई की भूमिका नहीं रहेगा। अर्थात जदयू और बीजेपी दोनों 101 -101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे में राज्य में बड़ा भाई- छोटा भाई की बातें खत्म हो गई।

अब कोई बड़ा भाई नहीं

बिहार विधानसभा चुनाव में अब कोई बड़ा भाई नहीं होगा। अभी तक JDU भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती रही थी। लेकिन 2025 में पहली बार बिहार विधानसभा सभा चुनाव में दोनों दल बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने इससे यह संदेश देने का प्रयास किया है कि NDA में सब बराबर हैं। एनडीए के सीट शेयरिंग में HUM और RLM को भी 6-6 सीटें दी गई हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में HUM को 7 सीटें दी गई थीं।

सीटों की संख्या तय, सीट नहीं बंटे

एनडीए में केवल सीट बंटवारा तय हुआ है। सीटों की संख्या तय नहीं हुई है। कौन सी सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा इसपर अभी चर्चा अधूरी है। इसपर अभी चर्चा होनी बाकी है। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक चिराग को उनकी मनपंसद तीन सीटें दे दी गई हैं। माना जा रहा है कि कल तक सीटों को लेकर चर्चा पूरी होने की संभावना है।

NDA सीट शेयरिंग का फॉर्मूला

जेडीयू (JDU) 101

बीजेपी (BJP) 101

लोजपा (रामविलास) [LJP(R)] 29

रालोमो (RLM) 6

हम (HAM) 6

ये भी पढ़ें

आरजेडी विधायक का ग्रामीणों ने रास्ता रोककर मांगा 5 साल का हिसाब, विरोध कर रहे युवक को लेकर भागे नेता जी
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

12 Oct 2025 08:27 pm

Hindi News / Bihar / Patna / NDA में सीटों की संख्या पर बनी बात, सीट बंटवारे पर चर्चा जारी, बिहार में अब को बड़ा भाई भी नहीं…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, जानें कब होगी घोषणा

राष्ट्रीय

CPI Candidate List: महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले सीपीआई ने उतारे 6 उम्मीदवार, नामांकन के लिए दिए चुनावी सिंबल

Bihar Election 2025
पटना

Bihar Election: NDA में 101-101 पर फाइनल हुई JDU-BJP की डील,जानिए चिराग-मांझी और कुशवाहा को मिली कितनी सीट

पटना

Bihar STET Admit Card 2025 यहां से करें डाउनलोड, 14 अक्टूबर से होगी परीक्षा, जानें गाइडलाइन

Bihar STET Admit Card 2025
शिक्षा

Kal Ka Mausam: क्या कल बिहार में बारिश होगी? तापमान कैसा रहेगा? जानिए पूरा अपडेट

kal ka mausam
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.