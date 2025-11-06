बिहार चुनाव 2025: बिहार की वो 10 सीटें जहां हुआ सबसे कम मतदान,जानें क्या है वजह

बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर गुरूवार को बंपर वोटिंग हुई । सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 64.46 फीसदी वोटिंग हुई है। जो कि पिछली बार से 7.50% ज्यादा वोटिंग है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में 56.9 फीसदी वोटिंग हुई थी। बिहार के ज्‍यादातर जिले में वोटर्स बढ़-चढ़कर हिस्सा लिए। लेकिन बिहार के कुछ ऐसे भी विधानसभा क्षेत्र रहे जहां के वोटर्स में वोटिंग के प्रति कोई उत्‍साह नहीं दिखा। पटना में सिर्फ 55.02% मतदान हुआ है, जो कि बिहार के कुल औसत वोटिंग प्रतिशत से लगभग 5 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार भोजपुर में भी औसत मतदान प्रतिशत 53.24 ही रहा है।