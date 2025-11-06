बिहार चुनाव 2025: लखीसराय में आपस में भिड़े डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और RJD MLC अजय सिंह

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के समर्थक उग्र हो गए। विजय सिन्हा के काफिले पर हमला कर दिया। विजय सिन्हा का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने सिन्हा की गाड़ी पर गोबर और पत्थर भी फेंके। संयोगवश वे अपनी गाड़ी में नहीं थे। वे अपनी गाड़ी से उतर कर लोगों से बात कर रहे थे। स्थिति बिगड़ते देख सुरक्षाकर्मियों ने उनको अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से ले ही जा रहे थे। इसी बीचआरजेडी एमएलसी अजय सिंह भी वहां पहुंच गए। एक दूसरे आमने सामने होते ही आपस में उलझ गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा।