बिहार चुनाव 2025: तवे से रोटी पलटती रहनी चाहिए.. पहले चरण के चुनाव के बीच पढ़िए लालू प्रसाद ने ऐसा क्यों कहा?

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आज (6 नवंबर) पहले चरण का मतदान चल रहा है। मतदान के बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने लोगों से महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की भी अपील किया है। लालू प्रसाद ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया एक्‍स पर एक पोस्‍ट किया है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि, 20 साल बहुत हुआ! 'तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी। अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है।' अपने पोस्ट में उन्होंने एक तस्‍वीर भी शेयर की है, जिसमें वे अपनी पत्‍नी राबड़ी देवी और छोटे बेटे तेजस्‍वी यादव के साथ हैं।