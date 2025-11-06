Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव 2025: तवे से रोटी पलटती रहनी चाहिए.. पहले चरण के चुनाव के बीच पढ़िए लालू प्रसाद ने ऐसा क्यों कहा?

बिहार चुनाव 2025 आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपना वोट डाल दिया है। वोट डालने के बाद उन्होंने उंगली की स्याही दिखाते हुए अपने साथ अपनी पत्नी रबड़ी देवी और छोटे बेटे तेजस्वी यादव के साथ फोटो भी शेयर किया है।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 06, 2025

वोट डालने के बाद अपनी उंगली की स्याही दिखाते लालू यादव इनकी पत्नी रबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव । फोटो- सोशल साइट लालू प्रसाद

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आज (6 नवंबर) पहले चरण का मतदान चल रहा है। मतदान के बीच आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने लोगों से महागठबंधन के पक्ष में वोट करने की भी अपील किया है। लालू प्रसाद ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया एक्‍स पर एक पोस्‍ट किया है। जिसमें उन्होंने लिखा है कि, 20 साल बहुत हुआ! 'तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी। अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है।' अपने पोस्ट में उन्होंने एक तस्‍वीर भी शेयर की है, जिसमें वे अपनी पत्‍नी राबड़ी देवी और छोटे बेटे तेजस्‍वी यादव के साथ हैं।

लालू प्रसाद ने क्यों किया ये पोस्ट

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद अपने पोस्ट में समाजवादी नेता डॉ राममनोहर लोहिया की बात को दुहराते हुए बिहार के मतदाताओं से अपील किया है। मतदाताओं से उन्होंने चुनाव में जदयू-बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील किया है।। उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से नीतीश सरकार पर हमला करते हुए एनडीए सरकार के खिलाफ में लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की है।

‘पहले मतदान, फिर जलपान’, पीएम मोदी ने की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार के मतदाताओं से पूरे उत्साह के साथ मतदान करने को कहा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है "बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है। विधानसभा चुनावों में इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें। इस मौके पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के अपने सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई। याद रखना है- पहले मतदान, फिर जलपान!"

121 सीट पर मतदान जारी

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुरुवार की सुबह से ही बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग चल रही है। बिहार मे आज 121 सीट पर मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7:00 बजे शुरू हुआ और शाम 5:00 बजे तक जारी रहेगा। पहले चरण के चुनाव मे करीब 3.75 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे।1,314 प्रत्याशियों के चुनावी किस्मत का ये फैसला करेंगे, जिसमें विपक्षी महागठबंधन ‘इंडिया’ के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव और बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हैं।

Updated on:

06 Nov 2025 12:27 pm

Published on:

06 Nov 2025 12:18 pm

बिहार चुनाव 2025: तवे से रोटी पलटती रहनी चाहिए.. पहले चरण के चुनाव के बीच पढ़िए लालू प्रसाद ने ऐसा क्यों कहा?

