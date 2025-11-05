बिहार चुनाव 2025: मनोज झा ने 1952 की चर्चा कर कहा यह चुनाव बदलाव का है? पढ़िए क्यों कहा प्रधानमंत्री जी थोड़ी तो मर्यादा रखिए…

कटिहार में प्रधानमंत्री मोदी के कट्टा वाले बयान पर उन्होंने कहा कि इसके लिए हम पीएम मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। क्योंकि कट्टा और कटुता की बात वो ही बोल सकते हैं। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए मनोज झा ने कहा कि वे अपने स्वभाविक गुणों को दूसरे पर चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी सी बात है हम महागठबंधन में साथ थे, और अब भी साथ हैं। सभी ने मिलकर अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। इसके बाद ही तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता बनाया गया। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं कम से कम थोड़ी तो मर्यादा रखिए…