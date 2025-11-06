बिहार चुनाव 2025: पीएम मोदी ने भागलपुर में ‘घ’ और ‘प’ की चर्चा कर कांग्रेस और आरजेडी पर कसा तंज

बिहार चुनाव 2025: पीएम मोदी ने बिहार में पहले चरण के चल रहे मतदान के बीच भागलपुर में आरजेडी और कांग्रेस पर 'घ' और 'प'की चर्चा कर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार की महिलाएं एनडीए को जंगलराज से दूर रखने के लिए वोटिंग कर रही हैं। बिहार में 2020 की तुलना में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि बिहार के लिए अच्छे संकेत हैं।