पटना

बिहार चुनाव 2025: पीएम मोदी ने भागलपुर में ‘घ’ और ‘प’ की चर्चा कर कांग्रेस और आरजेडी पर कसा तंज

बिहार चुनाव 2025 पीएम मोदी ने भागलपुर में आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि  आरजेडी वाले जंगलराज की जिस पाठशाला में पढ़े हैं,  वहां अ से अपहरण और अत्याचार पढ़ाया जाता है।  फ से फिरौती, र से रंगदारी और प से परिवारवाद सिखाया जाता है।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 06, 2025

pm modi bihar rally

पीएम मोदी (photo-X)

बिहार चुनाव 2025: पीएम मोदी ने बिहार में पहले चरण के चल रहे मतदान के बीच भागलपुर में आरजेडी और कांग्रेस पर 'घ' और 'प'की चर्चा कर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार की महिलाएं एनडीए को जंगलराज से दूर रखने के लिए वोटिंग कर रही हैं। बिहार में 2020 की तुलना में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि बिहार के लिए अच्छे संकेत हैं।

जंगलराज में कोई काम नहीं हुआ

पीएम मोदी ने भागलपुर में आरजेडी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आरजेडी के पोस्टर में कांग्रेस के नामदार की कहीं तस्वीर आप लोगों को कहीं दिखी है क्या? उन्होंने आगेका कि इन दोनों पार्टियों में ही तनातनी चल रही है। कांग्रेस के नामदार तो बिहार भी नहीं आना चाहते थे। उनको तो बिहार में जबरदस्ती लाया गया है।

अ से अपहरण और अत्याचार

पीएम मोदी ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि आरजेडी वाले जंगलराज के अपने पाठशाला में अ से अपहरण और अत्याचार पढ़ाया करते हैं। फ से फिरौती, र से रंगदारी और प से परिवारवाद सिखाते हैं। भागलपुर में आरजेडी ने जहां जातीय दंगे करवाए, वहीं कांग्रेस ने दंगे करवाए थे। आरजेडी-कांग्रेस की इन नीतियों के कारण यहां के युवा पलायन करने को मजबूर हैं।

अवैध घुसपैठियों का जिक्र

पीएम ने कहा कि कांग्रेस-आरजेडी की सरकार ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए माओवादियों को बढ़ावा दिया करती थी। उनकी सरकारें अपहरण करने वालों को अपना संरक्षण दिया करते थे। और अब वो घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं। पीएम ने भागलपुर में लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए कहा कि एनडीए को वोट देने पर इन सभी समस्याओं का समाधान हो जायेगा।

बिहार चुनाव 2025: तवे से रोटी पलटती रहनी चाहिए.. पहले चरण के चुनाव के बीच पढ़िए लालू प्रसाद ने ऐसा क्यों कहा?
पटना
image

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

06 Nov 2025 05:45 pm

Published on:

06 Nov 2025 05:44 pm

बिहार चुनाव 2025: पीएम मोदी ने भागलपुर में 'घ' और 'प' की चर्चा कर कांग्रेस और आरजेडी पर कसा तंज

